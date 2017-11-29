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29 Kasım 2017 14:07

Umuda Koşanlar Derneğinden Çatak’a yardım

Sanatçı Gamze Özçelik tarafından kurulan ’Umuda Koşanlar Derneği’ tarafından Van’ın Çatak ilçesindeki Atatürk İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı.

Umuda Koşanlar Derneğinden Çatak’a yardım

29 Kasım 2017 14:07


Yardım dağıtımına Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, Umuda Koşanlar Derneği Başkan Vekili Nurcan Ece Özhan ve Umut Özhan ve Arka Sokaklar dizisindeki Murat Komiser rolündeki oyuncu Uğur Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şükriye Ersari, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler yardım dağıtımına katılan oyuncu Uğur Pektaş’ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yardımların verilmesinin ardından konuşan Atatürk İlkokulu Müdürü Hamdi İnan, okulundaki 50 öğrencinin her türlü ihtiyacının karşılanmasının kendilerin çok mutlu ettiğini ve bundan dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül ile Umuda Koşanlar Derneğine teşekkür etti.


Yardımlarla birlikte Çatak’a gelen Dernek Başkan Yardımcısı Nurcan Ece Özhan ve Umut Özhan çifti, Türkiye’nin en ücra köşelerinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize sürpriz olması için sanatçı Uğur Pektaş ile birlikte geldik. Öğrencilerimize yardım paketlerimizi dağıttık. Bu paketlerimizde mont, atkı, bere, eldiven, bot, diş fırçası, diş macunu, atlama ipi, toka, çorap, iç çamaşırı, okul çantası, okuma kitapları, kırtasiye malzemeleri var" dedi.




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