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21 Ağustos 2018 16:58

Umut Kervanı’ndan bin aileye kurban eti

Van Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği tarafından bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Umut Kervanı’ndan bin aileye kurban eti

21 Ağustos 2018 16:58


Bu yıl 12’incisi düzenlenen geleneksel toplu kurban kesimi, Van Umut Kervanı İnsani Yardım, Eğitim ve Kültür Derneği’nin üye ve gönüllülerinin yanı sıra, vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti. Dernek üyelerinin çalışmalarıyla kesilen kurbanlar, daha önce tespit edilen muhtaç ailelere ulaştırıldı.


Derneğin Van Bölge Temsilcisi Sabri Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 yıldır toplu kurban programı düzenlediklerini belirtti. Bu yıl 12 büyükbaş ile 60 küçükbaş hayvan kestiklerini ifade eden Yıldırım, daha önce tespit ettikleri yaklaşık bin aileye Kurban Bayramı’nın ilk gününde etlerini dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, “Daha önce tespit ettiğimiz muhtaç aileler için, kesimini yaptığımız etleri paketleyip gün içinde dağıtımını yapacağız. Bugün bine yakın muhtaç aileye dağıtım yapmayı düşünüyoruz. Bu vesileyle bizlere bağışta bulunan, kurbanlarını bizden esirgemeyen kardeşlerimize teşekkür ederiz. Bu yıl yalnız Türkiye’de değil Arakan’da, Filistin’de ve Afrika’nın birçok ülkesinde de kurban eti dağıtımımız yapılıyor” dedi.




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