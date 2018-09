Ünlü manken Akdamar Adası’nda

Dün bir açılış programına katılmak üzere Van’a gelen ünlü manken Tuğba Özay, Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi’ndeki Ermeni ayininin ardından adayı gezdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özay, Van Gölü’nün isminin değiştirilerek ‘deniz’ olarak anılmasını önerdi. Daha önce Van’a köy okullarına destek amaçlı bir kez geldiğini ifade eden Özay, “Aradan 2 sene geçti. 2 sene sonrası bir açılış için geldim. Dün açılışımızı yaptık, bugün de İstanbul’a dönmedim. Özelikle Akdamar Kilisesi’ni ziyaret etmek istedik. Çok da duygu yüklü bir güne denk geldik. Dillerin, dinlerin kardeşliğinin tekrar tekrar anımsatıldığı güzel bir gün. Bu benim için de güzel bir tesadüf oldu” dedi.

Van’ın harika bir yer olduğunu dile getiren Özay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin her yeri çok güzel. Ben çok sıklıkla Doğu ve Güneydoğu illerine ziyaretlerde bulunan bir insanım. Her zaman ‘Güneş doğudan yükselir’ diyoruz. Bu güneşi hiçbir zaman söndürmeyelim. Her zaman sevgiyi, barışı, kardeşliği ön planda tutup, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her dilden, her inançtan insanlar kardeşçe yaşasınlar diye umut ediyorum.”