Ünlüler inci kefali festivali için Van’a geliyor

Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali’ için oyuncu Yiğit Özşener, sinema filmlerine imza atan Selçuk Aydemir, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Oben Akyol Van’a geleceği belirtildi.

Erciş balık bendinde düzenlenecek olan ‘8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali’ne ilgi her geçen yıl giderek artıyor. Konu ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Dünyada yalnızca Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerinin yaz aylarında derelere yukarı yaptıkları muhteşem göçü görmek için her yıl çok daha fazla insan bölgemize geliyor. Şehirler ekoturizmden elde ettikleri gelirleri arttırmak için sahip oldukları doğal güzellikleri tanıtmak adına büyük bir çaba harcamaktadırlar. Bu noktada ilimizin sahip olduğu inci kefali bizler için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirebilir ve inci kefalinin çok daha fazla tanıtımını yapabilirsek her yıl bölgemize binlerce insanın geldiğini göreceğiz. 1-3 Haziran tarihleri arasında, Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından, sekizincisi düzenlenecek olan İnci Kefali Kültür ve Sanat festivali bölgemizin şüphesiz en büyük festivallerinin başında gelmektedir. İnci kefallerinin muhteşem yolculuğunu izlemek için büyük bir fırsat olan festival için Erciş kaymakamlığı tarafından yaklaşık 4 aydır devam eden yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Her yıl coşku ile kutlanan festivalin bu sene hepimizin yakinen tanıdığı sürpriz misafirleri olacak. Bu misafirler arasında öncelikle hepimizin yakından tanıdığı ve inci kefalini tüm dünyaya tanıtan Prof. Dr. Mustafa Sarı gelmektedir. Festivale tanınmış isimler ile gelecek olan Mustafa hocanın beraberinde; Vanlıların büyük bir araba reklamında Van’ın otlu peyniri ve inci kefaline yer vermesiyle yakinen tanıdığı oyuncu Yiğit Özşener, ülkemizdeki büyük sinema filmlerine imza atan Selçuk Aydemir, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Oben Akyol bu isimlerden bazılarıdır. İsmini belirtmediğimiz daha birçok sürpriz isim festival alnında olacak. İnci kefali üreme göçünün tanıtım için büyük bir fırsat olan bu festivallere olan ilginin her geçen gün artması ülkemizde inci kefalinin geldiği noktanın güzel bir göstergesidir. Şayet koruma ve tanıtım çalışmalarını daha iyi bir şekilde yapabilirsek inci kefalinin ekoturizm açısından bölgemize olan katkısı her geçen yıl katlanarak artacaktır. Bu noktada bütün Vanlıları inci kefaline sahip çıkmaya çağırıyor ve festivale bekliyoruz” dedi.