Urartu-Der AMATEM’de inceleme başlattı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, Proje Koordinatörü Sebiha İstek ve Araştırmadan Sorumlu Sosyal Hizmet Uzmanı Halis Keve’nin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan AMATEM’de sosyal inceleme çalışmasını başlattıklarını ifade ederek, "Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (AMATEM) tedavi görmekte olan, sosyal inceleme çalışmasına da gönüllü olarak katılmak isteyen bireylere; bağımlılık öncesi yaşantılarını, bağımlılığa sürükleyen sebeplerini, bağımlılık süreçlerinin nasıl devam ettiğini, tedavi sürecine geçişlerini ve tedavi süreçlerinde nelere maruz kaldıkları yönünde görevli personellerimizce hazırlatılmış sualler sorulacaktır. Anket sorularına karşılık gönüllü bireylerin verecekleri cevaplar da ciddi anlamda önem taşımaktadır. Edinilecek olan bilgilerin kayıt altına alınması ve genel bir değerlendirme sonucunun çıkartılması hedeflenmektedir” dedi.

Kişisel bilgilerinin gizli tutulacağı sosyal inceleme çalışmasında, gönüllü bireyler ile yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getiren Kıpçak, “Amaçlanan görüşmeler neticesinde, kişisel verilere, kişi-aile ilişkisine dair verilere, kişi-çevre ilişkisine dair verilere, kişinin bağımlılık hikâyesine dair verilerine ulaşılması öngörülmektedir. Bu verilerin akabinde kişisel ve çevresel etkenlerin yanı sıra başka hangi faktörlerin bireyleri madde bağımlılığına yönelttiği ve onlara ne oranda tesir ettiğinin tespit edilebilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sosyal inceleme çalışmasını 7 ila 10 gün içinde bitirilmesini planladıklarını belirten Kıpçak, "Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği olarak tamamlamayı hedeflediğimiz sosyal inceleme çalışmamızın nihai sonucunu Van Valiliğimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine, Etik Kuruluna, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığımıza ulaştırılması yönünde İl Dernekler Müdürlüğümüze rapor halinde sunmayı öngörmekteyiz. Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında gençlerimizin geleceğinin karartılmaması adına, gençlerimizin faydasına olabilecek tüm olanakları seferber eden, her tür fedakarlığı sergileyen, devlet büyüklerimize minnettar olduğumuzu önemle belirtiyoruz” şeklinde konuştu.