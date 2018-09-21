Urartu Göz batıdaki konforu Van'a getirdi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, yerli ve yabancı sağlık turizmi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Urartu Göz hekimlerinden Operatör Dr. Kamil Yavuzer, yabancı sağlık turizmde hizmet sundukları gibi, yerli sağlık turizmi konusunda da Van halkına son teknolojiyle hizmet verdiklerini belirtti. Urartu Göz'de sunulan kaliteli hizmetler neticesinde Van ve bölge halkının batı illerine gitmeden en iyi şekilde tedavi olacağını ifade eden Operatör Dr. Yavuzer, “Türkiye'miz büyük bir ülkedir. Birçok ülkeyle sınır ülkeyiz ve komşuyuz. Dolayısıyla biz birçok ülkeden turist alabiliyoruz. Van ilimiz ise, İran ve Irak'a yakın olduğu için bize genellikle gelen hastalar da bu ülkelerden gelmektedir. Bilhassa bölgemizde Kürt insanımızın potansiyeli yüksek olması ve özellikle Irak'tan gelen turistlerin de Kürt olması nedeniyle burada iletişimde bir problem yaşamamaktadır. Bu yüzden sağlık turizmi konusunda hastane çalışanlarıyla iletişimi iyi olan Iraklı turistler, sanki kendi evine geliyormuş gibi istedikleri kaliteli hizmeti alabiliyor. Bu kişiler kendi sermayelerini bize getirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır” dedi.

Daha önceki yıllarda hasta potansiyelinin batı illerine gittiğini, ancak artık göz rahatsızlıkları konusunda Urartu Göz'de yüksek bir teknolojiyle hizmet verildiğini anımsatan Yavuzer, “Yerli sağlık turisti dediğimiz olay ise, Van bundan birkaç yıl önce büyükşehir değildi. Depremle birlikte ağır bir yara almış, devletin tüm kurumları olduğu gibi hastaneler de bundan etkilenmişti. Yine depremin getirdiği etkilerle beraber insanlarımız Van dışına çıkmaya başlamıştı. Bu yüzden insanımızın Van dışında gidip, gelebileceği yerler olmaya başladı. Daha önce sağlıkta yeteri hizmet verilmediği için doktorların da yönlendirilmesiyle insanlar batıdaki illere giderek tedavi oluyordu. Fakat Urartu Göz kuruluşundan bugüne çok nitelikli hizmetlerin yapıldığı, yüksek teknolojinin sunduğu hizmetleri hastanesine katarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmaktadır” diye konuştu.

“Şartlarımız batı illerinden çok daha iyi”

Urartu Göz'de yerli turizm konusunda konforlu bir hizmet verdiklerini dile getiren Yavuzer, “Urartu Göz, korneadan, gözün en arka tabakası retina tabakasına kadar, gözün tüm tabaka ve katmanlarına müdahale edebilecek bir cerrahi ekipmana sahip olarak insanlarımıza en iyi hizmet verecek hale geldi. Fakat insanlarımızda hala Ankara ve İstanbul'a gitme gibi bir istek vardır. Tabi bunu da hala anlamıyor değiliz. Batı illerinde çalışan bir hekim olarak şartlarımızın batı illerinden çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Urartu Göz'de teknolojimiz son derece yeni ve bizlerde yeni imkanlarla halkımıza hizmet sunuyoruz. Van'dan diğer illere giden insanlar; ulaşım, masraf, iş gücü kaybı, zaman kaybı, konaklama, yemesi ve içmesi gibi sorun yaşamaktadırlar. Ancak burada ise o sorunlarla karşılaşmayıp, en iyi hizmetle tedavi olmaktadır” şeklinde konuştu.