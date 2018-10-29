Urartu Göz, Excimer lazere olan talepten memnun

Van'da 17 yıldır hizmet veren Urartu Göz, merkezde uygulanan Excimer lazere olan ilgiden mutlu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunabilmek için teknolojinin son ürünlerini Van'a kazandırdıklarını ifade ederek, Excimer lazer tedavisinin de bunun bir örneği olduğunu söyledi. Gerek Van gerekse bölge illerinden Excimer lazere yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “2005 yılından bu yana A Grubu sağlık hizmeti sunan Urartu Göz'de lazer ile insanları gözlüklerden kurtarma tedavisi uygulamaktadır. Klinikte uyguladığımız Excimer lazer tedavisi ile yaklaşık her bir göz için 30 saniye süren bir işlem neticesinde ve hiçbir anestezi yapmadan hastalarımızı gözlük veya lenslerden kurtarabiliyoruz" dedi.

Excimer lazer için en önemli şeyin hastanın kornea denilen ve lazer yapılacak bölgesinin ameliyat için uygun kalınlıkta olması gerektiğini ifade eden Yazıcıoğlu, "Tamamen teknolojik altyapı gerektiren bu yöntemi Urartu Göz Merkezi olarak yapabiliyoruz. Türkiye'nin sadece 12 merkezinde uygulanan ve bu işin en yüksek standartlarına sahip No Touch; yani bıçaksız, göze dokunmadan cerrahisi kliniğimizde de yapılmaktadır. Bu cerrahi ile hastalarımız ameliyat anında hiçbir şekilde ağrı hissetmediği gibi iki gün sonra tekrar sosyal ve iş hayatına dönebilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'da sadece Urartu Göz'de yapılan bu uygulama için hastaların öncelikle muayene edilmesi gerektiğinin de altını çizen Yazıcıoğlu, "Buna uygun göz yapısı tespit edildikten sonra yapılması, hastalarımıza konfor ve estetik açıdan avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca 17 yıllık tecrübesi ve 5 uzman tarafından bu cerrahilerimiz, merkezimizde uygulanmakta olup, hastalarımızın Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere gitmesine gerek bırakmadan tıbbin gerektirdiği son teknolojiyi Van'da uygulamaktayız. Bu konuyla ilgili hastalarımız, kliniğimize her zaman başvurup bizden lazer olup olmayacakları noktasında bilgi edinebilirler" şeklinde konuştu.