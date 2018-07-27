Urartu Göz, gözlüksüz bir hayat sunuyor

Yaklaşık 2 yıldır bölgede bir ilki gerçekleştirerek katarakt ameliyatlarında trifokal (akıllı) lens uygulamasını başlatan Urartu Göz, bölge halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Anadan doğma lenslerin işlevini görmesi için katarakt ameliyatlarından sonra gözün içerisine lensler bırakıldığını belirten Urartu Göz Başhekimi Op. Dr. Baran Bari İlhan, bu sayede hastaların yakını, uzağı veya ara mesafeyi görebildiğini söyledi. İnsanların hayatlarının her döneminde bir alete, gözlüğe ya da lense ihtiyaç duymadan günlük yaşantılarını sürdürmek istediğini ifade eden İlhan, “Hayatımızın ilk yıllarında eğer herhangi bir bozukluğumuz yoksa 40-45 yaşına kadar insanlar herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan yakını da, uzağı da görürler. Yaşlandığı zaman katarak gelişmeye başladığında ise hem yakın, hem uzak bozuluyor ve böylece 40-45 yaş civarlarında yakını görme ile problemleri başlıyor. Uzağı iyi görüyor ama yakını gözlük olmadan göremiyor ve yaş arttıkça o da artabiliyor” dedi.

Bazı insanların miyop ve hipermetroplarının yüksek derecelerde olabildiğine dikkat çeken İlhan, “Bir kısmı göz çizdirme ameliyatı olarak belirtilen excimer lazerle çözüm üretilme durumları olabiliyor. Bazılarının ise göz kalınlıkları bu işe uymadığından onlara özel ‘fakik’ dediğimiz mercekler kullanılabiliyor. 50’sine, 60’ına, 70’ine gelmiş ve katarağı gelişmiş kişilerde, uygun gözler de akıllı mercekler olarak 3 odaklı dediğimiz yakın, orta, uzak mesafeyi gösteren akıllı mercekler kullanıyoruz. Böylece hastanın hem katarağını varsa miyop, hipermetroplarını çözüyor hem de uygun gözlerde olmak kaydıyla hem yakın, hem uzak gözlüklerden kurtulma imkanı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gözün içindeki merceğin işlevini yitirmeye başlamasından dolayı yerine yeni bir mercek takıldığını dile getiren İlhan, “Bu yeni takılan mercek ile vatandaşlar yakını, uzağı ve orta mesafeyi görebiliyor. Bu akıllı mercekler ile yıllar sonra insanların ikinci bir bahar yaşaması şansı olabiliyor. Yine gençlerde de gözü excimer lazere, yani göz çizdirme ameliyatına uygun olmayanları da merceğin ön kısmına bir mercek ilave edilerek rahat görmelerini sağlıyoruz. Fakat bu her göze uygun değildir. Uygun gözlere yapılması kaydıyla biz de kliniğimizde bu uygulamaları başarıyla uygulamaktayız. Hem 3 odaklı akıllı mercek olarak bilinen trifokal mercekleri kullanmaktayız, hem de merceğini almadan fakik iol dediğimiz mercekleri kullanarak bu konuda her yaş döneminde insanlara gözlüksüz bir hayat sunmanın yolunu açabiliyoruz. Gözü uygun olanlara lazerle göz çizdirme ameliyatı, gözü lazere uymayanlara fakik iol dediğimiz merceklerle gözlüksüz bir hayat sunuyoruz. Bunun yanında katarağı gelişmiş, yaşı ileri ve gözlük kullanmak istemeyenlere de uygun gözlerde akıllı merceklerle bu konuda çözüm üretebiliyoruz” şeklinde konuştu.