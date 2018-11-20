Urartu Göz, ileri teknolojiyi bölge halkının hizmetine sunuyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, teknolojinin son cihazlarını bölge halkının hizmetine sunuyor. Urartu Göz, gözün arka tarafı olan retina ameliyatlarını yapmaya yarayan vitrektomi cihazını bünyesine kazandırdı. Açıklamalarda bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, Urartu Göz olarak Van'a pek çok yenilik getirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Operatör Dr. İlhan, “Halk arasında bilinen şeker, tansiyon gibi hastalıkların göze vurması veya bir kaza sonucu zarar gören retina ağ tabakasıyla ilgili ameliyatı yapan vitrektomi cihazımız eksikti, onu da tamamladık. Zaten daha önce ekibimizin eğitimini tamamlamıştık. Bu konuda tüm altyapı çalışmalarımızı da oluşturmuştuk. 2 hafta içerisinde bu sistem kliniğimizde kurularak aktif halde olacaktır. Bu vesileyle bunun da müjdesini vermiş olalım” dedi.

Bünyelerine yeni kattıkları cihazın hem ciddi bir yatırım hem de tecrübe ve donanım gerektirdiğine dikkat çeken İlhan, Urartu Göz'de son eksikliklerini de tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İlhan, yeni teknolojik hizmetlerinin Van ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.