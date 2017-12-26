Urartu Göz istikrarıyla göz dolduruyor

2017 yılı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, Van’da 13 yıldır bölge halkına kesintisiz sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, bu hizmeti bundan sonra da sürdürmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Van’da yaklaşık 30’a yakın özel sağlık kuruluşunun açıldığını ifade eden İlhan, “Van’da kesintisiz en uzun süreli sağlık hizmeti veren Urartu Göz merkezidir. Bizden daha önce açılan veya bizden daha sonra açılıp da şu an hizmete devam etmeyen 30’a yakın sağlık kuruluşu oldu. Biz 2017 yılı itibariyle 13 yıllık bir kuruluş olarak hizmetimizi sürdürdük” dedi.

Urartu Göz’ün açıldığı ilk dönemden itibaren gelişmeleri takip ettiğini dile getiren İlhan, “Sektördeki yenilikleri Van’a getirme konusunda branşımız ve imkanlarımız dahilinde hep öncü kuruluş olmaya özen gösterdik. Çok şükür bunda çok iyi bir çıtayı yakalamış bulunmaktayız. İnşallah 2018’de bunu daha da arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

2017 yılında 40 binin üzerinde hastanın Urartu Göz’de muayene edildiğini vurgulayan Dr. İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayının aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 42 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bunun yanında 3 binin üzerinde göz müdahalelerinde bulunduk. Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Siirt başta olmak üzere geniş bir havzaya hizmet veriyoruz. Eskiden Van’dan Ankara, İzmir ve İstanbul’a ameliyat için giden hastalar varken, şimdi ise artık İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilden insanlar bizleri tercih etmektedir. Bu da bizleri memnun etmektedir. Kuzey Irak’tan bile gelen hastalarımız bulunmaktadır. Biz bütün bu bölgeye hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah 2018 yılında da bu çıtamızı yükselterek sürdürmeyi planlıyoruz.”

Urartu Göz olarak her zaman hastalara kaliteli bir hizmeti sunmanın çabası içerisinde olacaklarını da sözlerine ekleyen İlhan, “Göz nakli olarak keratoplasti başta olmak üzere vitrektomi ameliyatlarını da yapacağız. Bunun yanında estetiğe yönelik altyapı oluşturma çabamız var. Butoks uygulamalarını zaten yapmaya başladık. Plastik cerrahi ve cildiyeden de destek alarak güzel bir estetik merkezi planlıyoruz” şeklinde konuştu.