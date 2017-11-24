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24 Kasım 2017 11:10

Urartu Göz, ücretsiz tarama yapacak

Van Urartu Göz tarafından ücretsiz göz taraması yapılacağı belirtildi.

Urartu Göz, ücretsiz tarama yapacak

24 Kasım 2017 11:10


Van’da yıllardır bölge halkına hizmet sunan Urartu Göz, yarın Van AVM’de ücretsiz göz taraması yapacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, Van ve bölge halkına hizmetin en iyisini sunabilmek adına yıllardır çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Bölgeye yıllardır hizmet veren merkezimiz, bu hizmetlerine bir yenisini ekleyerek cumartesi günü Van AVM’de stant açıp, vatandaşlara ücretsiz göz taraması yapacak. Saat 10.00 ila 22.00 arasında kurulacak olan standımızda, uzmanlarımız tarafından göz hastalıkları ve tedavileri ile merkezimizde yapılan işlemler konusunda vatandaşlara bilgilendirilmelerde bulunulacak. Amacımız göz sağlığı konusunda bölge halkını bilinçlendirmektir. Ben bu kapsamda tüm halkımızı standımıza bekliyorum” dedi.


Urartu Göz Müdürü Umut Kıylık ise, amaçlarının merkez olarak hizmeti vatandaşların ayağına götürmek olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.




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