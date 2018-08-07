Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 15:55

Urartu Göz uzmanlarında ‘şaşılık’ uyarısı

Van’da Urartu Göz kurucularından Operatör Dr.

Urartu Göz uzmanlarında ‘şaşılık’ uyarısı

07 Ağustos 2018 15:55

Atilla Yazıcıoğlu, şaşılığa karşı çocukların yılda bir sefer göz doktoruna gösterilmesi gerektiğini söyledi.


Şaşılıkla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, şaşılıkta göz paralelliğinin kaybedildiğini ve gözün içeriye, dışarıya, yukarıya, aşağıya şeklinde birçok yönde kayma gösterebildiğini ifade ederek, çocuklarda tedavisi mümkün olan bir durum olduğunu söyledi. Şaşılığın tedavisinde; göz kapama, gözlük ve ameliyat tedavilerinin olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, “Hiçbir göz problemi olmasa bile rutin olarak çocuklarımızı yılda bir sefer göz doktoruna göstermemiz gerekiyor. Çünkü bazı gizli şaşı türlerinde fayda sağlayabilmektedir” dedi.


Şaşılığın en korkulan sıkıntılarından birisinin göz tembelliği oluşumu olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, “Göz tembelliği, 10 yaşına kadar başarıyla tedavi edilebilen bir çocukluk çağı hastalığıdır. Burada bantla göz kapaması yapılarak, her iki gözün yükünü bir göze bindirilmesi ile az çalışan gözün sinirlerinin daha çok çalışması hedeflenmektedir. Şaşılıkta, gözlük harici genel anestezi veya lokal anestezi altında göz kaslarına müdahale ederek tedavisini yapabilmekteyiz. Bu konuyla ilgili 7 tane uzman hekim ile hem genel anestezi, hem de lokal anestezi altında müdahalelerimizi yapabilmekteyiz. Urartu Göz olarak vatandaşlarımızın şaşılığa karşı dikkatli olmalarını ve çocuklarını belirli periyotlarla göz doktoruna götürmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç