Urartu Göz uzmanlarında ‘şaşılık’ uyarısı

Atilla Yazıcıoğlu, şaşılığa karşı çocukların yılda bir sefer göz doktoruna gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Şaşılıkla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, şaşılıkta göz paralelliğinin kaybedildiğini ve gözün içeriye, dışarıya, yukarıya, aşağıya şeklinde birçok yönde kayma gösterebildiğini ifade ederek, çocuklarda tedavisi mümkün olan bir durum olduğunu söyledi. Şaşılığın tedavisinde; göz kapama, gözlük ve ameliyat tedavilerinin olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, “Hiçbir göz problemi olmasa bile rutin olarak çocuklarımızı yılda bir sefer göz doktoruna göstermemiz gerekiyor. Çünkü bazı gizli şaşı türlerinde fayda sağlayabilmektedir” dedi.

Şaşılığın en korkulan sıkıntılarından birisinin göz tembelliği oluşumu olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, “Göz tembelliği, 10 yaşına kadar başarıyla tedavi edilebilen bir çocukluk çağı hastalığıdır. Burada bantla göz kapaması yapılarak, her iki gözün yükünü bir göze bindirilmesi ile az çalışan gözün sinirlerinin daha çok çalışması hedeflenmektedir. Şaşılıkta, gözlük harici genel anestezi veya lokal anestezi altında göz kaslarına müdahale ederek tedavisini yapabilmekteyiz. Bu konuyla ilgili 7 tane uzman hekim ile hem genel anestezi, hem de lokal anestezi altında müdahalelerimizi yapabilmekteyiz. Urartu Göz olarak vatandaşlarımızın şaşılığa karşı dikkatli olmalarını ve çocuklarını belirli periyotlarla göz doktoruna götürmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.