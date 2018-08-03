Urartu Göz uzmanlarından ‘sarı nokta’ uyarısı

Yusuf Evcimen, sarı nokta hastalığının 50 yaş ve üzeri vatandaşlarda görülen kronik bir hastalık olduğunu ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sarı nokta hastalığının; yaşa bağlı makula dejenerasyonu merkezi görmeyi etkileyen bir retina hastalığı olduğunu ifade eden Urartu Göz Uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, 50 yaş ve üzeri yetişkinlerde görülen ilerleyici kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Sarı nokta hastalığının risk faktörlerinin ileri yaş, hipertansiyon, sigara kullanımı, genetik ve çevresel faktörler olduğunu dile getiren Evcimen, “Hastalığın belirtileri görme kaybı, eğri ya da kırık görüntüler oluşması, renkli görmede bozukluklar, yüzleri tanımada güçlük çekmektir” dedi.

Sarı nokta hastalığının ‘kuru ve yaş tip’ olmak üzere 2 tipinin bulunduğunu belirten Evcimen, “Kuru tip yüzde 90, yaş tip ise yüzde 10 oranında görülmektedir. Yaş tip sarı nokta hastalığında, görme kaybı daha hızlı ilerlemekte olup erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Kuru tip sarı nokta hastalığında ise görme kaybı daha yavaş ilerlemektedir. Ancak kuru tip sarı nokta hastalığının, aniden yaş tipe dönüşme riski vardır. Sarı nokta hastalığının kuru tipinde koruyucu tedavi, yaş tipinde ise göz içine iğne tedavisi uygulanmaktadır. Kuru tip sarı nokta hastalığında lutein, zeaksantin, balık yağı, resveratrol gibi antioksidan içeren ilaçlar verilebilmektedir. Yaş tip sarı nokta hastalığının tedavisinde ise etken madde olarak anti-vegf içeren ve göz içine uygulanan ilaçlar kullanılmaktadır. Anti-vegf, göz arkasında hastalıklı alana etki ederek görme merkezini fonksiyonel ve anatomik olarak tedavi etmektedir. Yeni tanı almış hastada birer ay arayla en az 3 doz göz içine enjeksiyon önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

Sarı nokta hastalığı olan hastalarda uzak görme kaybı ile birlikte yakın görme kaybının da gelişebildiğine dikkat çeken Dr. Evcimen, “Uygun hastalarda görme keskinliğini ve kalitesini artırmak için geliştirilmiş göz içine yerleştirilen makula lensi gibi özel lensler mevcuttur. Urartu göz merkezi olarak sarı nokta hastalığı için 50 yaş ve üzeri hastaların yılda bir defa göz hekimine gitmesini önermekteyiz” şeklinde konuştu.

Urartu göz merkezi olarak sarı nokta hastalığının medikal ve cerrahi tedavisini yaptıkları nı dile getiren Evcimen, “Uygun hastalarda makula lensi dediğimiz özel bir lens ile uzak ve yakında görmesinden memnun olmayan hastaların görme seviyesinde belirgin artış sağlayabilmekteyiz” şeklinde konuştu.