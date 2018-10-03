Urartu Göz'de başarılı şaşılık tedavisi

Özgür Bülent Timuçin, her türlü şaşılık tedavisini başarıyla yaptıklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, özellikle çocuklarda her türlü şaşılık rahatsızlığını giderecek uygulamalar yapıyor. Gözlerden bir tanesinin hedefe bakarken ötekinin aynı hedefe bakamama durumuna şaşılık denildiğini ifade eden Operatör Dr. Timuçin, şaşılık tedavi sürecine ailelerin de mutlaka katılması gerektiğine dikkat çekti.

Şaşılık tedavisinin özellikle aileler için sabır gerektiren bir süreç olduğunu dile getiren Dr. Timuçin, “Gözlerimizin sağa, sola, yukarı, aşağı ve köşelere dönmesini sağlayan toplam 12 adet göz dışı kas vardır. Bir kasta veya birkaçında ortaya çıkan sorun, şaşılık dediğimiz tablo ile sonuçlanır. Şaşılık olgularında hekim, göz hareketleri ve kas fonksiyonları açısından onlarca ihtimali bir arada değerlendirir ve sorunun kaynağını bulduktan sonra uygun tedaviyi belirler. Kliniğimizde her türlü şaşılık tedavisini başarı ile yapıyoruz. Ancak tedavi, sadece hekim ile yürümez. Tedavi sürecine ailelerin mutlaka katılması gerekir. Şaşılık tedavisinin özellikle aileler için sabır gerektiren bir süreç olduğunu söylemeliyim” dedi.

Şaşılık tedavisinde karşılaşabilecek zorluklardan da bahseden Timuçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde şaşılık rahatsızlığı ile ilgili en sık karşılaştığım olumsuzluk, tedavinin ihmal edilmesi veya yetersiz yapılmasıdır. Bu olumsuzluğu önlemek için tedavi planlamalarının başında ailelere, tedavinin uzun süreçli bir ekip çalışması olduğunu detaylı anlatmak gerekir. Çocuğa evde görme eksersizleri yaptırmak, çocuğu gözlüğe alıştırmak gibi ailenin de tedavinin zorunlu bir parçası olması söz konusudur. Takip ve tedavideki ihmal ise şaşılık tedavisinin başarısız olması ile sonuçlanır. Tedaviye ailenin aktif katılması ve düzenli takiplere uyulması halinde ise en karmaşık, en sıkıntılı olgularda bile hastalığı kontrol edebiliriz.”