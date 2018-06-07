Urartu Göz’de emekli yoğunluğu

Ramazan ayı nedeniyle emekliler için bir kampanya başlattıklarını ifade eden Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Özelde ameliyat olmak isteyip de ekonomik nedenlerden dolayı gelemeyen pek çok insanın bu kampanya çerçevesinde merkezimize gelmesini sağladık. Bu yönde çok insanın duasını ve teşekkürünü aldık. Bu da kurum olarak bizleri memnun etti. İnşallah bunu gelenek haline getirip her Ramazan’da bu kampanyamızı sürdürmeyi düşünüyoruz” dedi.

Kampanyaya emeklilerin yoğun bir talebinin olduğunu dile getiren İlhan, “Halkımızdan inanılmaz derecede olumlu bir tepki gördük. Şu anda normalde özel sektörde çalışan bir göz doktorunun günlük 45 hastaya bakma kotası var. Neredeyse öğlene doğru hepimizin kotaları doluyor. Şu anda talebi karşılamada çok zorlanıyoruz. Ama yine de halkımız için ne yapsak azdır. Urartu Göz olarak ileriki süreçte yeşil kartlı vatandaşlarımız için de bir kampanyamız olacaktır” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, Urartu Göz tarafından başlatılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için Urartu Göz ailesine teşekkür ettiler.