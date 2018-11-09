Urartu Göz'de estetik birimi açılıyor

Atilla Yazıcıoğlu, göz merkezinde estetik biriminin açılacağını ifade etti.

14 yıldır Van ve bölge halkına sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, merkezde 7 uzman doktorun aktif görev yaptığını söyledi. Daha önce göz merkezinde lazer, katarakt, şaşılık gibi müdahaleler yaptıklarını hatırlatan Yazıcıoğlu, “Günümüzün en büyük sektörlerinden biri kozmetik ve estetik sektörüdür. Hastalarımızdan özellikle göz ve göz çevresi estetiği ile ilgili bize gelen yoğun bir talep karşısında, biz de çalışmalarımızı başlattık. Bununla ilgili profesyonel bir ekip kurarak kliniğimizde göz ve göz kapağı çevresi ile ilgili bir birim oluşturduk ve birimimizin başında yine uzman doktor olarak bizler yer alacağız. İnşallah kasım ayı sonuna kadar estetik birimimizi hizmete açacağız” dedi.

Estetik ve kozmetik müdahalelerin yasal olmayan koşullarda da yapıldığına dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Biz Urartu Göz olarak bunu yasal bir zeminde, uzman bir kadro ile merkezimizde yapmayı başlatıyoruz. Bunu kuralına göre, tıbbi standart ve şartların en iyisini yaparak estetik kaygısı ve görsel yönden kendini değiştirmek isteyen hastalarımıza hizmet vereceğiz. Tamamı uzman olan arkadaşlarımızla her türlü lokal ve genel ameliyat müdahalelerini merkezimizde gerçekleştireceğiz. Amacımız, Van ekonomisine bir katma değer sağlamaktır. Bununla ilgili hedefimiz batıya sıfır sevktir. Bizler bu mesleki tecrübelerimizi, niteliğimizi halkımızın sağlığı için değerlendirmek istiyoruz. Bu anlamda biz Urartu Göz olarak hem ilimize hem de bölgemize hizmet verebilecek kapasitedeyiz” ifadelerini kullandı.

Estetik birimde göz ve göz çevresi ile ilgili her türlü kozmetik müdahalenin yapılacağını belirten Yazıcıoğlu, “Butoks, göz çevresindeki kırışıklıklar, yaşlanmaya bağlı lekelenmeler, göz kapağı torbaları, göz kapağı düşüklükleri, göz kapağı kaldırma (lifting) ameliyatları ve badem göz gibi konularda uzman göz doktorlarımız tarafından bu tıbbi ve cerrahi müdahaleler yapılacaktır. Ben açılacak birimimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.