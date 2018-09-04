Urartu Göz’de lazerle gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz Başhekimi Op. Dr. Baran Bari İlhan, gözyaşı kanal tıkanıklığının ertelendikçe tedavisinin de zorlaştığını belirtti. Birçok merkezde açık ameliyat ile yapılan ve bu durumda iz kalma ve narkoz alma durumları olduğunu ifade eden Op. Dr. İlhan, Urartu Göz’de ise gözyaşı kanal tıkanıklığı lazer tedavisiyle giderildiğini söyledi. Lazer tedavisinde iz kalma gibi bir sorunla karşılaşmadıklarını ve bu yüzden hastayı kısa sürede taburcu ettiklerini dile getiren İlhan, “Gözyaşı kanal tıkanıklığı olarak bahsettiğimiz gözyaşı kanal iltihaplanması ve tıkanması durumları olabiliyor. Bunlarda genellikle çözüm cerrahi oluyor. Bazen de erken fark edilip medikal tedavi dediğimiz ilaçlarla düzelebilir. Çoğunlukla bunlarda cerrahi gerekebilir. Bu cerrahi de açık ve kapalı olarak özetleyebileceğimiz iki temel yöntemi var. Bunların kendi aralarında alt grupları var, ama halkın bildiği iz bırakan burun kemiği kırılarak çıkarılan açık cerrahi yöntem, yıllardır yapılan bir yöntemdir” dedi.

Lokal anestezi denilen bir iğne yapılarak ortalama 10-15 dakika süren bir operasyonla hastaları aynı günde evine gönderdiklerine dikkat çeken İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açık yöntem çoğunlukla genel anestezi vermek durumunda kalıyoruz. Uyutulup narkoz alması gerekiyor. O ameliyatta burun üzerinde hat şeklinde bir iz oluyor. Bir de kapalı dediğimiz; kulak burun boğaz uzmanlarının yaptığı, bir de biz göz doktorların yaptığı bir yöntem var. Kulak burun boğaz uzmanlarından destek alarak, lazerle orayı delip açıyoruz. Dolayısıyla bir açık ameliyattaki gibi iz kalma, dikiş kalma ve narkoz alma durumları olmuyor. Lokal anestezi dediğimiz bir iğne yaparak ortalama 10-15 dakika süren bir operasyonla hastaları aynı günde evine gönderiyoruz. Bu yüzden yatış da gerekmiyor. Biz 9 yıldır bu bölgede lazerle bu tedavi yöntemiyle bölgeye hizmet vermekteyiz.”