Urartu Göz’de “Multidiode Lazer” tedavisi

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Baran Bari İlhan, gözyaşı kanal tıkanıklığının ertelendikçe tedavisinin de zorlaştığını söyledi. Op. Dr. İlhan, Urartu Göz Merkezi’nde lazerle gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisinin uygulandığını ifade ederek, “Gözümüzün üst kısmında gözyaşı bezi var. Bu dışarıda gözümüzün içine girebilen yabancı cisimlerin temizlemesine kadar bir sıvı salgılar. Saç teli kadar ince kanal aracılığıyla burnumuza ve oradan boğazımıza sürekli bir akım halindedir. Bununla ilgili sıkıntılar en sık bebeklik çağında olmak üzere, orta ve ileri yaş bayanlarda daha fazla görülür. Diğer taraftan burun kemiğinde eğriliği olan, alerjisi olan insanlarda daha sık görülür. Sık enfeksiyon geçiren kişilerde de bununla ilgili şikayetler olabiliyor. Bazen kesin bir sebep olmadan da gözyaşı kanal tıkanıklığı olabiliyor” dedi.

Lazerle yapılan operasyonların başarılı geçtiğini ifade eden İlhan, “Bebeklik çağında fark ettiğimiz kanal tıkanıklarında anneye birebir gösterdiğimiz bir masajla çoğunlukla geçebilen bir antibiyotik takviyesi yapıyoruz, ama asıl tedavici olan parmakla yapılan masajdır. Parmakla yapılan masajla geçmediği zaman kısa süreli bir anestezi verip operasyonla boruları patlatıp açıyoruz. Erteledikçe bu tedavi daha zahmetli hale geliyor. Ertelenen durumlarda lazerle yapılan kapalı yöntem ve açık yöntem olmak üzere multidiod lazer (DSR) ameliyatıyla açılabiliyor. Multidiod lazerle kanala girip bu ameliyatı yapabiliyoruz. Açık ameliyatta burun kemiği çıkarılarak yapılıyor, dikişler atılıyor ve hastada bir iz kalıyor. Lazerde ise dışarıdan kanal içinden gidiyor ve herhangi bir iz yapmıyor. 15 dakikalık operasyonla hasta gönderiliyor” şeklinde konuştu.