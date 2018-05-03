Urartu Göz’de ‘Oftalmolojide Aciller’ toplantısı

Urartu Göz’de düzenlenen toplantıya merkez ve ilçelerdeki göz doktorları katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, daha önce göz doktorlarına yönelik ‘Urartu Göz Günleri’ adı altında toplantılar düzenlediklerini belirterek, “Şimdi genç pratisyen hekim meslektaşlarımıza göz acillerinde neler yapılabileceği konusunda mesleki dayanışma göstermek babında bir sosyal sorumluluk adımı attık. Bu çerçevede gönüllülük temelinde mesai dışında gelip bu konularda bilgi tazelemek isteyen meslektaşlarımıza bilgimiz, görgümüz çerçevesinde destek olmaya çalışıyoruz. Bugün kurumumuz hekimlerinden Op. Dr. Yusuf Evcimen göz alerjileri hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirdi. Burada amacımız hem genç meslektaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunmak hem de sohbet babında bir ortam oluşturmak adına ilk adımı attık. Bundan sonra da gönüllülük temelinde bu konularda bizimle görüşmek isteyen tüm hekimlerimize kapımız açıktır. Bu bir dayanışmadır. Karşılıklı imkanlar ölçüsünde bilgi paylaşımıdır” dedi.

Doktorların eğitime ilgisinin iyi olduğunu dile getiren İlhan, “Burada amacımız hem kendimizi geliştirmek hem de bölgeye gelen ve her imkana sahip olamayan, meslekteki gelişmelerden, yeniliklerden ve elinde olmayan donanımlardan dolayı genç meslektaşlarımızın meslekten soğumaması, uzaklaşmaması açısından katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen tarafından genç doktorlara ‘Oftalmolojide Aciller’ konusunda bilgi aktarmasıyla sona erdi.