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18 Mayıs 2018 09:54

Urartu Göz’den emeklilere Ramazan müjdesi

Van’daki Urartu Göz tarafından Ramazan ayı boyunca emeklilerden muayene ve ameliyat farkının alınmayacağı açıklandı.

Urartu Göz’den emeklilere Ramazan müjdesi

18 Mayıs 2018 09:54


Kurulduğu günden bu yana hastalarına en iyi hizmeti vermek için teknolojinin gereklerini yerine getiren Urartu Göz, Ramazan ayında ise büyük kampanyalar ile hizmet veriyor. Türkiye’nin sayılı A grubu göz merkezleri arasında bulunan Urartu Göz, Van ve bölgeye getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Ramazan ayında da Van ve bölge halkına en iyi şekilde hizmet vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Urartu Göz kurucularından Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Ramazan ayına müjdeli bir haberle girdiklerini belirtti. Urartu Göz’de modern tüm cerrahiler yapıldığını anımsatan Yazıcıoğlu, bu yıl Ramazan ayı boyunca emeklilerden muayene ve ameliyat farkının alınmayacağı müjdesini verdi.




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