Urartu Göz’den ‘göz içi mercek’ uygulaması

Urartu Göz’de göz yapısı lazer tedavisine uygun olmayan yüksek miyop ve hipermetrop gözlerin lens ya da gözlük kullanmadan net bir görüşe sahip olması için gerçekleştirilen ‘göz içi mercek uygulaması’ (Fakik-IOL ) ameliyatıyla hastalar sağlığına kavuşuyor. Van’da çocukluğundan bu yana 22-23 numara göz bozukluğu olan 22 yaşındaki Aybike Oğuzyer isimli genç hasta, göz içi mercek uygulaması ile kısa sürede sağlığına kavuştu.

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz kurucusu Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Türkiye’de sadece belirli merkezlerde yapılabilen Fakik-IOL uygulaması ile hastaların göz bozukluğunun giderildiğini belirtti. Op. Dr. Yazıcıoğlu, “Hastamızın yaklaşık 22-23 numara göz bozukluğu vardı. Hastamız ameliyattan önce birkaç metre görebiliyordu. Bu yaşta lazer uygun olmayan hastalar için göz içine özel bir lens uygulaması var. Biz buna ‘Fakik-IOL’ diyoruz. Hastamıza da Fakik-IOL uygulamasını yaptık. Doğu Anadolu Bölgesinde bu uygulama yalnızca Urartu Göz’de yapılmaktadır. Daha çok lazere uygun olmayan ve çok yüksek göz bozukluğu olan hastalarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Operasyonun yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve herhangi bir bayıltma ve uyuşturma işlevine gerek duymadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Yazıcıoğlu, “Ameliyat yapmadan gözün içinde bulunan merceğin ön tarafına başka bir mercek bırakıyoruz. Başarılı bir şekilde Fakik-IOL uygulamasını gerçekleştirdiğimiz hastamız şu an yüzde 100 görüyor. Hiçbir göz bozukluğu yok. Gerçekten çok yüz güldürücü ve çok başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız da çok memnun ve mutlu” diye konuştu.

Bölgede A grubu göz merkezi olan Urartu Göz varken, batıdaki illere gitmeye gerek olmadığını sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, uygun maliyetler ile en iyi hizmeti bölge halkının ayağına getirdiklerini kaydetti.

Çocukluğundan bu yana göz problemi yaşadığını ifade eden Aybike Oğuzyer ise, “Küçüklüğümden bu yana uzağı ve yakını göremiyordum. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyordum. Lens ve gözlük kullanmak zorunda kalıyordum. Bir öneri ile Urartu Göz’e geldim ve burada yapılan tedavi sonucu, bana mercek ameliyatı önerildi. Ben de mercek ameliyatı oldum. Şu an çok memnunum ve yakını da uzağı da görüyorum. Benim için gözlük ve lens bayağı sıkıntı oluyordu. Genel de lens kullanıyordum ve lensler gözümdeyken uyuyabiliyordum ve bu da gözlerim için çok zararlıydı. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Urartu Göz uzmanlarına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.