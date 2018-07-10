Urartu Göz’den ’göz tansiyonu’ uyarısı

Van Özel Urartu Lazer Göz Merkezi kurucusu Op.Dr. Atilla Yazıcıoğlu, halk arasında göze kara su inmesi ’avareş’ denilen, Glokom (göz tansiyonu) rahatsızlığının, körlüğe kadar neden olabileceğini söyledi. Genellikle 40 yaş üzeri görülen göz tansiyonu hastalığının sinsi bir rahatsızlık olduğuna dikkat eden Op.Dr. Yazıcıoğlu, bu yüzden vatandaşların yılda bir kez bir göz hekimine gitmelerini önerdi. Yazıcıoğlu, “Normalde biz karşıya baktığımız zaman geniş bir alanı görürüz, fakat göz tansiyonu hastalığında görme alanımız gittikçe daralır. Halk rahatsızlığın adına bu açıdan dolayı ‘karasu’ demiştir. Biraz sinsi bir rahatsızlıktır. Çünkü karşıya bakışta çok problem oluşturmadığı için hastalar rutin muayeneye gelmediği zaman gözden kaçabilen bir durumdur” dedi.

Göz tansiyonu normal sınırlarının dışına çıktığı zaman gözün arkasındaki sinirlerin kurumasına ve bununda zamanla görme alanında daralmaya yol açacağını dile getiren Yazıcıoğlu, “Gittikçe daralan görme alanı en son ’glokom’ dediğimiz hastalığa sebep olur. Yan taraftaki cisimleri göremeyiz. Bu hastalar sağa, sola, masaya, sandalyeye çarparlar. Çünkü biz karşıya baktığımız zaman görme alanımız yanları da gösterirken, bu hastalar yanları göremediği için böyle sıkıntılar yaşarlar” diye konuştu.

“Gözünüz bizde olsun”

Doğu Anadolu’nun tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz’de göz tansiyonu hastalar için 3 yöntem uyguladıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, "Göz tansiyon tedavisinde öncelikle ilaç, lazer ve cerrahi olarak 3 farklı yöntem vardır. Urartu göz olarak biz bu 3 yöntemi de uyguluyoruz. Lazer yöntemi ise bölgede sadece bizde var. Lazerin yeterli olmadığı zamanlarda cerrahi işlem uyguluyoruz. Dolayısıyla göz sağlığını korumak için hiçbir sıkıntı olmasa da tekrar altını çizerek söylüyorum, yılda bir sefer göz hekimine gitmenin faydalı olacağını dile getiriyorum” dedi.