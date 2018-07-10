Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 12:00

Urartu Göz’den ’göz tansiyonu’ uyarısı

Van Özel Urartu Lazer Göz Merkezi uzmanları, körlüğe kadar neden olan göz tansiyonu hastalığı konusunda vatandaşları uyardı.

Urartu Göz’den ’göz tansiyonu’ uyarısı

10 Temmuz 2018 12:00


Van Özel Urartu Lazer Göz Merkezi kurucusu Op.Dr. Atilla Yazıcıoğlu, halk arasında göze kara su inmesi ’avareş’ denilen, Glokom (göz tansiyonu) rahatsızlığının, körlüğe kadar neden olabileceğini söyledi. Genellikle 40 yaş üzeri görülen göz tansiyonu hastalığının sinsi bir rahatsızlık olduğuna dikkat eden Op.Dr. Yazıcıoğlu, bu yüzden vatandaşların yılda bir kez bir göz hekimine gitmelerini önerdi. Yazıcıoğlu, “Normalde biz karşıya baktığımız zaman geniş bir alanı görürüz, fakat göz tansiyonu hastalığında görme alanımız gittikçe daralır. Halk rahatsızlığın adına bu açıdan dolayı ‘karasu’ demiştir. Biraz sinsi bir rahatsızlıktır. Çünkü karşıya bakışta çok problem oluşturmadığı için hastalar rutin muayeneye gelmediği zaman gözden kaçabilen bir durumdur” dedi.


Göz tansiyonu normal sınırlarının dışına çıktığı zaman gözün arkasındaki sinirlerin kurumasına ve bununda zamanla görme alanında daralmaya yol açacağını dile getiren Yazıcıoğlu, “Gittikçe daralan görme alanı en son ’glokom’ dediğimiz hastalığa sebep olur. Yan taraftaki cisimleri göremeyiz. Bu hastalar sağa, sola, masaya, sandalyeye çarparlar. Çünkü biz karşıya baktığımız zaman görme alanımız yanları da gösterirken, bu hastalar yanları göremediği için böyle sıkıntılar yaşarlar” diye konuştu.



“Gözünüz bizde olsun”


Doğu Anadolu’nun tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz’de göz tansiyonu hastalar için 3 yöntem uyguladıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, "Göz tansiyon tedavisinde öncelikle ilaç, lazer ve cerrahi olarak 3 farklı yöntem vardır. Urartu göz olarak biz bu 3 yöntemi de uyguluyoruz. Lazer yöntemi ise bölgede sadece bizde var. Lazerin yeterli olmadığı zamanlarda cerrahi işlem uyguluyoruz. Dolayısıyla göz sağlığını korumak için hiçbir sıkıntı olmasa da tekrar altını çizerek söylüyorum, yılda bir sefer göz hekimine gitmenin faydalı olacağını dile getiriyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç