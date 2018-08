Urartu Göz’den okul öncesinde göz muayenesi önerisi

Urartu Göz Başhekimi Op. Dr. Baran Bari İlhan, okul öncesi göz tedavisinin okul başarısı için çok önemli olduğunu belirterek, mevsimsel alerjik göz rahatsızlığı, göz tansiyonu, miyop ve hipermetrobun aileler tarafından fark edilemediğinde çocukların eğitim başarısını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Çocuklar başta olmak üzere yetişkin vatandaşların da yılda bir kez genel göz kontrollerinin yapması tavsiyesinde bulunan Urartu Göz Başhekimi İlhan, her yaş döneminin kendine göre bir rahatsızlığının olabileceğini anımsattı. Başhekim İlhan, “Çocuklar yavaş yavaş okula başlama hazırlığı içindedir. Bu dönemde biz göz hekimleri olarak, hiçbir sorunu olmayan her insanın yılda bir kez genel bir göz kontrolü yapmasını öneriyoruz. Her yaş döneminin kendine göre rahatsızlığı olabilir. Erişkinlerde göz tansiyonu, çocuklarda ise en sık göz tembelliği, miyop astigmatları, hipermetrop astigmatları gibi görme bozuklukları başta olmak üzere yaz döneminin getirdiği alerjik göz rahatsızlığa kadar bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Bunların bazısı, aile çocuğunun gözünü çok kısmasından dolayı şüphelenerek bize getiriyor. Bazısı da televizyonu çok yakından izlemesinden şüphelenerek getirebiliyor. Şüphesi olan ve olmayan herkesin senede bir kez mutlaka göz kontrolünü yapması gerekiyor” dedi.

Özellikle çocukların derslerinden geri kalmaması için göz kontrollerini okul açılmadan önce yaptırması önerisinde bulunan İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul çağındaki çocukların göz kontrolünü daha özenli yapması gerekiyor. Özellikle büyüme, gelişme döneminde bunu göz tembelliği varsa, bunların tedavileri belli bir yaşa kadar olabilir. Bunların gözden kaçmaması, tembelliğe bu yaşlarda dikkat etmezsek, bu günlük yaşantıda da fark edilmez, ama ileriki yaşlarda günlük yaşantısında sorun yaşamasına neden olur. Bu yüzden erken tedavide genel bir kontrol yapmasında fayda vardır. Okul öncesi bütün ailelere çocuklarını bir genel kontrolden geçirmelerini öneriyoruz.”