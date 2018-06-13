Üretim yapan işletmeler sicil kayıt konusunda uyarıldı

Kanunda tanımı yapılan sanayi işletmeleriniz kendilerine sağlanan haklardan faydalanmaları, aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için uyarılarda bulunan Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Nevzat Gün, sanayi işletmelerin dikkat etmeleri gereken hususları hatırlattı. Gün, “Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak da adlandırılan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nda değişiklik yapılarak bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi olarak tanımlanmış ve yapılan düzenleme ile daha düşük olarak sanayi tarifesi üzerinden kullandıkları elektrik enerjisi bedelinden ödedikleri Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) payı da kaldırılarak, Sanayi Sicil Belgesi bulunan işletmelerin üretim maliyetleri düşürülmüştü” dedi.

“1 Temmuz 2018 tarihine kadar kaydolmamaları durumunda idari para cezası verilecektir”

Sanayi işletmelerin yapması gerekenleri sırasıyla anlatan Gün, “Sanayi işletmelerinin Bakanlığımızca tutulan sanayi siciline kaydolması zorunludur. Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Yeni açılan sanayi işletmeleri Bakanlıkça tanzim edilen beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde elektronik ortamda göndermekle mükelleftir. 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen işletmelere süresinde sanayi siciline kayıt olmadığı için hükmedilen idari para cezası verilecektir. Sanayi işletmesi olup; sanayi sicil kaydı bulunmayan işletmelere 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolmaları durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Sanayi sicil kaydının önemli kazanımları”

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Nevzat Gün "Belgeyi alanlar elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Ayrıca üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı da ödemezler. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil Terkin işlemlerinden faydalanarak KDV ödemezler. Kamu İhale Kanunu’nda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. Sanayi sicil elektronik kayıt işlemleri Bakanlığın web sayfası https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinde bulunan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" menüsü kullanılarak yapılmaktadır. Konu hakkında takıldıkları yer olduğunda destek almak için "Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile irtibata geçmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.