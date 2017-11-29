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29 Kasım 2017 12:28

Üst geçitlerde kar temizleme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan yaya üst geçitlerini temizledi.

Üst geçitlerde kar temizleme çalışması

29 Kasım 2017 12:28


Kentin temizliğine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolları sorumluluk alanında bulunan yaya yolu ve yaya üst geçitlerinde kar temizleme ve buz kırma çalışması yaptı. Kentte etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun bir kar temizleme çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya üst geçitlerini de temizledi.


Önceki dönemlerde üst geçitleri günlerce kar ve buzdan dolayı kullanamadıklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.




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