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Usta Öğreticiler Derneğinden kermes

Van Usta Öğreticiler Derneği tarafından dernek yararına kermes düzenlendi.


Beşyol Meydanı'ndan düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden kermesi; AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç de ziyaret etti. Gazetecilere bilgi veren Van Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Zühre Eyaz, dernek yararına bir kermes düzenlediklerini belirterek, “Biz usta öğreticiler de toplumun en mağdur kesimiyiz, fakat bu kimse tarafından bilinmiyor. Bir aylık çalışan taşeron işçi bile kadroya geçti, ancak 10-20 yılını veren usta öğretici değil kadroya geçmek eğitim verecek sınıf bile zor buluyor. Bir kadrolu öğretmenden daha çok emek veriyoruz, fakat yıllardır emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz de dernekleştik ve derneğimizin giderlerini karşılamak için kermes düzenledik” dedi.

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