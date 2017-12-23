Usta öğreticilerden kadro talebi

Van Şoförler ve Otomobilciler Derneği toplantı salonunda düzenlenen seminere, Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Dernek Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır, THF Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Özçetin Karacan, Usta Öğreticiler Derneği Van İl Temsilcisi Şaban Avcıoğlu, bazı il temsilcileri ve usta öğreticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Usta Öğreticiler Derneği Van İl Temsilcisi Şaban Avcıoğlu, “Bizler Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan kadrosuz usta öğreticileriz. Bilindiği üzere Halk Eğitim Merkezlerinde asıl işi yapan bizleriz fakat hak ettiğimiz değeri alamıyoruz. Bugün burada olmamızın sebeplerinden biride birlikteliğimizi sağlamalıyız ve hep birlikte taşın altına elimizi değil artık gövdemizi de koymalıyız. Ben il temsilciniz olarak her şeye varım ve sizlerin de destekleri ile bu yolda beraber yürüyerek daha da güçlü olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Solmaz tarafından usta öğreticilerin hakları konusunda bilgilendirme açıklamasının ardından usta öğreticilerin kadroya geçmeleri gerektiğini söyleyen Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Dernek Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır ise, “Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Dernek Federasyonumuz 8 Aralık 2017’de 9 derneğimiz ile birlikte kurulmuştur. Federasyonumuzu kurmaktaki amacımız bizim tamamen özlük haklarımızın elde edilmesinin mecburiyetinden olan bir zorunlulukla biz bu federasyonumuzu kurmuş bulunmaktayız. Biz nasıl güçlü olacağız? Biz birlikte ve beraberlikte güçlü olabileceğiz ve bunu nasıl sağlayabileceğiz? İllerimizde derneklerimizi oluşturacağız ve derneklerimize ilimizde, ilçemizde, köylerimizde ve kasabalarımızda bulunan usta öğretici arkadaşlarımız kendi il ve ilçelerindeki derneklerimize üye olacaklar ve dernek faaliyetlerinde bulunacaklar. Üye arkadaşlarımız projeler yapacaklar hem kendilerine hem de dernek adına. Biz inanıyoruz ki ilerleyen yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu federasyonlar ile birlikte proje içerisine girecekler çünkü yalnızca bizim federasyon bütün meslek dallarını içerisinde barındıran bir federasyondur” şeklinde konuştu.

Düzenlenen seminerin sonunda soru ve cevap kısmının ardından program son buldu.