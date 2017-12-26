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26 Aralık 2017 08:42

Uyuşturucu tacirleri ’Lisa’ya takıldı

Van’da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası "Lisa" isimli köpekle bir otomobilde yaptıkları aramada 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri ’Lisa’ya takıldı

26 Aralık 2017 08:42


Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, Başkale Van merkezine seyir halindeki 65 plakalı otomobili, Kurubaş mevkiinde durdurdu. Durdurulan otomobilde, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası "Lisa" isimli köpekle arama yapıldı. Lisa, otomobilin bagaj kısmına geldiğinde tepki vermeye başladı. Narkotik polisi otomobilin bagajında çuvallar içerisinde 94 paket halinde 49 kilo 170 gram eroin maddesi ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Otomobil ve eroin paketlerine el konulurken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.


Van Emniyet Müdürlüğü olarak polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan 172 operasyonda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroin ele geçirildi.




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