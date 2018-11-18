Uzm. Dr. Güler: “Bugün dur demezsek yarın geç olabilir”

Dr. Muharrem Güler, bilinçli ve uygun antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasında doktorlar kadar toplumun da bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini söyledi.

Yaygın ve yanlış antibiyotik kullanımı ve bunun sonucu oluşan direnç gelişimine dikkat çekmek amacı ile dünyada 2008 yılından bu yana kutlanan “Antibiyotik Farkındalık Günü” nedeniyle Lokman Hekim Van Hastanesinde bir etkinlik düzenlendi. Hastanede stant kurularak hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dr. Muharrem Güler, antibiyotik kullanımı konusunda uyarıda bulunarak, “Akılcı antibiyotik kullanımı konusu; penisilinin 1928, sulfonamidlerin 1939, streptomisinin 1944-45 yıllarında keşfedilmesi ve penisilinin Florey ve Chain tarafından 1945 yılında izole edilip, klinik etkinliğinin gösterilmesinden beri tartışılan bir konudur. Antibiyotiklerin klinik kullanıma girmesi ile direnç sorunu başladı ve mikroorganizmalarla savaşımız artarak devam ediyor. Yeni antibiyotikler geliştirildikçe farklılaşan direnç mekanizmalarıyla karşılaşmaktayız. Bu sorunu bu kadar ciddi kılan ise; mikroorganizmaların çok hızlı direnç geliştirmesine karşın bu mikroorganizmaların tedavisinde kullanılabilecek yeni antibiyotiklerin artık geliştirilememesidir. Günümüzde artık mevcut antibiyotiklerin tümüne dirençli bakterilerle gelişen, hiç tedavi şansı olamayan enfeksiyonlar gözlenebilmektedir” dedi.

“Bugün dur demezsek yarın geç olabilir” diyen Uzm. Dr. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Görevini, yetkisini kötüye kullanma ve yolsuzluk anlamına gelen suiistimal, günümüzde en fazla antibiyotik kullanımında gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda; polikliniklerde yazılan antibiyotiklerin yüzde 50'sinin uygunsuz olduğu, akut solunum yolları enfeksiyonları için yazılan antibiyotiklerin tüm yazılan antibiyotiklerin yüzde 75'i dolayında olduğu, soğuk algınlığı ve ÜSYE'nin yaklaşık yüzde 50'sine, bronşitlerin yüzde 80'ine antibiyotik yazıldığı saptanmıştır.”

Hastanede açtıkları stantta bilinçsiz antibiyotik kullanımına dikkat çektiklerini ifade eden Güler, “Akılcı antibiyotik kullanılmasında asıl amaç; tedavide maksimum etkiyi elde ederken yan etki ve direnç gelişimde minimum etki elde etmektir. Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımı sonucu; tedavisi zor ve çok ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkacağını, hastanede kalış süresi ve mortalitenin artacağını, ilaç yan etkisi ve diğer ilaçlarla etkileşimin artacağını her zaman akılda tutmak gerekir. Bilinçli ve uygun antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasında doktorlar kadar toplumun da bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gereklidir. Antibiyotiklere karşı oluşan direnç sorunu, aslında buz dağının görünen kısmıdır ve sanılandan daha büyüktür. Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.