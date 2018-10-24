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Uzm. Dr. Şahin'den ilkyardım eğitimi

Lokman Hekim Hayat Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

Cevdet Şahin tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ilkyardım eğitimi verildi.


Eğitime Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Yılmaz, akademik personel, öğrenciler ve memurlar katıldı. Nöroloji Uzmanı Dr. Cevdet Şahin tarafından ilkyardım eğitimi verilirken, kurulan stantta da bilgilendirici broşür ve kitapçık dağıtıldı.


Eğitimin yararlı olduğunu dile getiren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Dr. Cevdet Şahin'e teşekkür belgesi verdi.

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