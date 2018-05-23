Uzman erbaş olan 116 güvenlik görevlisi, göreve başladı

Teröristle mücadelede edindikleri tecrübeden daha fazla istifade edilmesi ve daha etkin kullanılmaları amacıyla görev yaptıkları illerde istihdam edilmek üzere sınavla "Terörle Mücadele Harekatı" eğitimine alınan uzman erbaşların eğitimleri sona erdi. Sınavlarda başarılı olan 166 uzman erbaş adayı, Manisa Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda, tek er muharebe, meskun mahallerde teröristle mücadele, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış, dağ ve ormanlarda harekat, toplumsal olaylara müdahale ve ilk yardım konularında eğitimler aldı. Eğitimlerini tamamlayıp, yapılan sınavlarda başarılı olan 116 güvenlik korucusu için Van İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından, uzman erbaşlar görevine başladı.