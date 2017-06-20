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20 Haziran 2017 12:07

Uzmanlardan bayramda beslenme uyarısı

Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, bayramda alınacak gıdalarda aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, “Yemeklere birden yüklenilmesi, birçok rahatsızlığa sebebiyet verebilir" dedi.

Uzmanlardan bayramda beslenme uyarısı

20 Haziran 2017 12:07


Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar, beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Ramazan ayında günlük öğün sayısının azaldığını ve beslenme alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen uzmanlar, bayramda normal yeme düzenine geçişte fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaşanabileceğini belirtiyor. Bayramda birdenbire fazla yemek, şeker, çikolata, ağır şerbetli tatlılar ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır” dedi.


Budak, bunların en önemlilerinin hazımsızlık, mide ve bağırsak problemleri olduğunu vurguladı. Bu nedenle bayramda yeme disiplinini olabildiğince korumanın, bayram sonrası düzene daha kolay alışmayı sağlayacağını söyleyen Budak, yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın korunması için esas olduğunu aktardı. Funda Budak, çeşitli sağlık sorunları yaşamamak için bayram beslenmesinde dikkat edilecek noktalar şöyle:


“4 ana besin grubunda bulunan çeşitli besinler 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Güne su ile başlamalı ve bayramın ilk günü kahvaltı kesinlikle yapılmalıdır. Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu hiçbir öğün atlanmamalıdır. Ramazan ayından sonra amaç, metabolizmayı hızlandırmak ve vücudun biyoritmini yakalamasına destek olmaktır. Bu yüzden ara öğün alışkanlığı kazanmak oldukça önemlidir. Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak daha hızlı kilo alınmaktadır. O nedenle, Ramazan Bayramını toparlanma dönemi olarak değerlendirilebilir. Bayram boyunca tatlı, çikolata tüketimine çok dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Özellikle bayramda bu tür tatlılarla öğün geçiştirmek, yapılacak en büyük hatalardan biridir.”


Özellikle diyabet, kalp ve tansiyon hastalarının bayramda diyetlerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Budak, “Diyetlerine uygun olmayan besinleri kesinlikle tüketmemeli, şekerli ve yağlı besinlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bu kapsamda tüm halkımızın Ramazan Bayramı’ kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” şeklinde konuştu.




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