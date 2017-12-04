Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı

Atilla Yazıcıoğlu, ultraviyole ışınlarının güneş gibi karda da gözlere zarar verdiğini belirterek, vatandaşların karlı günlerde gözlük takmasının faydalı olacağını söyledi.

Kar yağışının yoğun görüldüğü Van’da, vatandaşların güneş gözlüğü takması gerektiğini belirten uzmanlar, bu konuda tavsiyelerde bulundular. Ultraviyole ışınlarının üç ayrı dalga şeklinde geldiğini ifade eden Urartu Göz Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Atilla Yazıcıoğlu, “Bunların bir kısmı atmosferde süzülmekte diğerleri ise yeryüzüne ulaşmaktadır. Özellikle yazın güneşte, kışın karda zararlı olan ultraviyolenin türleri gözümüze ulaşarak, gözümüzde sıkıntılı durumlara yol açabilmektedir. Bunun en önemli sıkıntısı, alerjik durumlardır. Hatta güneşe ve kara korunmasız olarak çıkan insanlarda erken yaşta katarakt, sarı nokta hastalığı görülebileceği yönünde yayınlar mevcuttur. Dolayısıyla gözlerimizi ultraviyolenin zararlı ışınlarından yazın güneşte, kışın karda korumamız gerekmektedir. Karla çok temasta olan insanların ciltlerinin esmerleşmesi bu ultraviyolenin zararlı etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde gözde de kar yanıkları dediğimiz, bir nevi gözün ön zarında keratit konjonktivit dediğimiz rahatsızlıklara yol açabilir. Dolayısıyla kar bölgemizde yoğun ve sık görüldüğü için güneş gibi değerlendirip güneş gözlüğü ve ultraviyole ışınlarını süzen gözlükleri kullanmakta fayda vardır. Bu ultraviyole ışınlarını iyi süzen güneş gözlükleri kullanıldığı zaman bu gibi sıkıntılar çok önemli oranda azalma göstermektedir. O yüzden güneş gözlüğü takmakta fayda var” dedi.

Kullanılan güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlarını süzen nitelikte olması gerektiğinin altını çizen Yazıcıoğlu, “Güneş gözlüğü alırken dikkat etmemiz gereken faktörlerinden birisi de, güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlarını süzen niteliklere haiz camlardan oluşmasıdır. Dolayısıyla genellikle güneş gözlüklerinin camlarının üzerinde, bazen de kollarında yazmaktadır. Güneş gözlüğü alırken ultraviyole ışınlarını kestiğinden emin olmamızda fayda vardır. Bu konuda vatandaşların dikkat etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.