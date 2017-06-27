Uzmanlardan hayvan yetiştiricilerine zehirlenme ve kene uyarısı

Dr. Lokman Aslan, havaların ısınması ile birlikte dış parazitlerde büyük artış görüldüğünü ifade ederek, “Halk arasında zerek veya sıtma olarak bilinen hastalık, keneler tarafından bulaştırılmakta ve bölgemizde büyük kayıplara neden olmaktadır. Hayvanlarımızın hastalanmaması kenelerle yapılan mücadele de hayvanlarımıza uygun ilacı ve metodu seçmek için veteriner hekimlere müracaat ederek parazitlerden koruyacak tedbirleri alsınlar” dedi.

İlkbahardan yaz dönemine geçerken havaların ısınması sonucu hem hayvanlarda hem de meralarımızda değişik meydana geldiğinden hayvanların bu değişikliğe hazırlanması gerektiği yönünde hayvan yetiştiricilerini uyaran Dr. Lokman Aslan, “Bu sene bölgemizin bol yağış alması ve havanın serin gitmesi ve yaz mevsiminin başlaması ile havaların birden ısınması sonucu meralarımızdaki otlarda değişik meydana gelmektedir. Otlar kurumaktadır buda hayvanların alışmış olduğu sindirim sisteminde değişikliğe neden olarak hayvanlarda hastalık oluşturmaktadır. Halk arasında zehirlenme denilen hastalığa yakalanmaktadır. Bu hastalıktan hayvanlarını korumak içim hayvanların bakımı ve aşılarının veteriner hekimler gözetiminde yapılması bu hastalığı büyük ölçüde önleyecektir” dedi.

İlkbaharda uzun süre taze otla beslenen küçükbaş hayvanların, yazın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte sulak alanlarda otlatılan hayvanlarda parazit bulaşmanın daha çok olacağını ifade eden Doç. Dr. Lokman Aslan, “Şerit, kıl kurdu, özellikle kelebek hastalığına karşı mücadele için veteriner hekimlere müracaat ederek bölgelerinde sık görülen parazitlere karşı ilaçlama yaptırmaları hem hayvanların hastalanmasını önleyecek hem de hayvanlardan daha iyi verim almasını sağlayacaktır. Ayrıca havaların ısınması ile birlikte dış parazitlerde büyük artış görülmektedir. Halk arasında zerek veya sıtma olarak bilinen hastalık keneler tarafından bulaştırılmaktadır. Bölgemizde büyük kayıplara neden olmaktadır. Hayvanlarımızın hastalanmaması için dış parazitlerle yani kenelerle mücadele etmeliyiz. Hayvanlarımıza uygun ilacı ve metodu seçmek için veteriner hekimlere müracaat ederek hayvanlarını parazitlerden yani kenelerden koruyacak tedbirleri alsınlar. Bu tedbirleri aldıkları zaman hayvanları zerek hastalığına yakalanmayacaktır. Aksi takdirde birçok hayvan bu hastalığa yakalanarak büyük ekonomik kayıp olacaktır” şeklinde konuştu.

Bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin bin bir zahmet ve zorlukla yetiştirdikleri hayvanlarını çok küçük ihmaller yüzünden kaybetmeleri sonucu hem yetiştiricilerin hem de ülkenin büyük ekonomik kayıplar verdiğini ifade eden Aslan, “Bu küçük ve masrafsız ihmaller zaten zor durumda olan hayvancılığımız büyük zarar görmektedir. Yetiştiriciler, veteriner hekime danışmadan ve veteriner hekim olmayan yerlerden ilaç almamaları gerekir yasal olarak ta aşı ve ilaçlar veteriner hekim tarafından hayvan muayene edilerek verilmeli ve veteriner hekim tarafından uygulanmalıdır. Aksi durumda sorumluluk tamamiyle hayvan sahibine aittir. Yetiştiricilerimiz serbest veteriner hekimlere, Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüklerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine başvurarak danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu kadar imkana sahip bir bölgede danışmanlık hizmeti almadan kendi bildiklerimizle veya veteriner hekim olmayan kişilerden hizmet almak hem kendinize hem hayvanınıza hemde ülkemize zarar vermektedir. Biz Van Bölgesi Veteriner Hekimleri odası olarak serbest veteriner hekimler, Tarım Hayvancılık il ve müdürlüklerinde, üniversitede çalışan veteriner hekimler olarak yetiştiricilerimize her türlü danışmanlık hizmetini vermeye hazırız ve vermeye de davam edeceğiz” şeklinde konuştu.