Uzmanlardan koyum ölümleri ile ilgili açıklama

Dr. Lokman Aslan, "Koyun intihar edeyim diye tercih yapmaz. Her hangi bir koyun uçurumdan düştüğü zaman sürü psikolojisi ile diğer koyunlarda bunu takip eder, bu ölümler bir tesadüfidir” dedi.

Van’ın Gürpınar ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak telefon 500 kuyunun telef olmasıyla ilgili İHA muhabirinin sorunlarını yanıtlayan Dr. Lokman Aslan, “Koyunlar sürü psikolojisi ile yaşarlar. Sürü de, çobandan köpekten, eşekten ve koyundan oluşur. Koyunlar herhangi bir yere önden birisi gittiği zaman arkasından takip ederler. Bu genellikle sürünün bir lideri olur ve koyunlarda o lideri takip ederler. Bu coğrafi şekillerde her hangi bir koyun uçurumdan düştüğü zaman sürü psikolojisi ile diğer koyunlarda bunu takip eder. Dolayısıyla toplu ölümlere sebebiyet verir. Çünkü koyun intihar edeyim diye tercih yapmaz. Sürü yaşamı şeklinde bu şekil toplu ölümler olduğu için biz koyunların intihar ettiğini gibi algılarız. Bunun önlemi de şu. Çobanlar coğrafi şekilleri bildiği için koyunlarla iletişimi kesmemesi lazım. Çobanlar özellikle sürüleri ile giderken uçurum tarafında durmaları lazım. Bu ölümler bazen sürü içerisinde sürtünmelerden, ürkmeden, yağmurlu ve gürültülü havalar ile coğrafi şekillere bağlı olarak tetikleyen bazı dış etkenler olabilir. Ama bunlar intihar değildir. Koyunları o tarafa etkileyecek yönlendirecek, ürkütecek veya normal takip edecek bir hareketlerin olması gerekir. Bu ölümler bir tesadüfidir. Bizim bölgemizde coğrafi şekiller buna uygun. Dolayısıyla sürüyü idare edenin dikkatli olması gerekir. Her hangi bir ürkme, korkma ve gitme aşamasında koyunların uçuruma gitmesini engelleyecek tedbirlerin alınması lazım” dedi.