Vali Murat Zorluoğlu iftarını Bahçesaray halkı ile açtı

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler kaymakamlık ve belediyenin organize ettiği iftar programına katılmak üzere helikopterle Bahçesaray’a geldi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, iftar programı öncesinde ilçede eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan ve sahnelenen ‘Çanakkale Son Kale’ adlı tiyatro oyununu izledi. Oyunu çok beğenen ve emeği geçenlere teşekkür ederek küçük oyunculara çeşitli hediyeler veren Vali Zorluoğlu, salondakilere yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Bu gün burada sizle olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Çocuklarımız, gençlerimiz bizi tekrar 1915’e, Çanakkle’ye, eşsiz bir zafer olarak geçen Çanakkale zaferine tekrar geri götürdüler adeta tekrardan onları bize yaşattılar. Etkilenmemek, heyecanlanmamak, duygulanmamak mümkün değil. Tabi Çanakkale bu topraklarda, Anadolu topraklarında hür ve bağımsız şekilde var olmanın bir mücadelesiydi. Ama ne ilk mücadele idi ne de son mücadele oldu. Biliyorsunuz Çanakkale’den sonra da Anadolu topraklarında hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmek için çok büyük fedakarlıklar yapıldı, çok sayıda şehit verdik ve bu mücadele halen devam ediyor. Son aldığımız bir habere göre de geçtiğimiz günlerde terörle mücadelede yaralanan Uğur Sağlam Uzman Çavuş’umuz maalesef tedavi gördüğü hastanede hakka yürümüş şehit olmuş. Yarın inşallah Erciş’te Uğur evladımızı Rahmeti Rahman’a uğurlayacağız. Dolayısıyla mücadele devam ediyor değerli kardeşlerim. Ama Allah’ın izniyle çok önemli mesafeler kat ettik. Güvenlik kuvvetlerimizin, emniyetimizin askerimizin ve siz değerli halkımızın, vatandaşlarımızın desteğiyle terörle mücadelede çok önemli bir noktaya geldik. Allah’ın izniyle kısa bir süre içerisinde bu memleketi ülkemizi bu terör belasından da tamamiyle kurtarmış olacağız. Ben tabii Müküs’te (Bahçesaray) böyle bir tiyatral gösteri ile karşılaşmış olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu Ramazan içerisinde bu mübarek ay içerisinde benim ziyaret ettim 10. ilçe Müküs. Hakikaten Müküs yine farklılığını ortaya koymuş bir sanat, bir şiir, edebiyat kültür ve sanat beldesi olduğunu da bir kere daha bizleri göstermiş oldu. Bu salonun eski halini Kaymakam bey kısaca bana söyledi. Bahsetti atıl vaziyetten bugün birçok sanatsal faaliyetin etkinliğin güzel bir şekilde yapılabildiği gerçekten güzel bir salon olmuş. Kaymakam bey ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Yine tabii bu güzel eserlerin bu şekilde sahnelenebilmesi çok büyük uğraşların gayretlerin çabaları neticesidir. Bunu dert etme esas olan Bahçesaray’da, Müküs’de öyle bir meseleyi dert etmek önemlidir. Değerli Kaymakam kardeşimiz bunu dert etmiş, ekibi bunu mesele etmiş ve hakikaten bütün o gayretleri neticesinde bugün bu güzel Çanakkale oyunu burada bizlere sunulmuş oldu. Tabii en büyük teşekkürü çocuklarımıza yapıyoruz, gençlerimize yapıyoruz hakikaten harikaydınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. İnşallah çok daha güzel oyunlarla gerek Müküs’te, belki bir gün Van merkezde sizlerle beraber olmayı arzu ediyoruz. Ben hepinize tekrar bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. İnşallah işlerde da beraber olacağız. Bahçesaray’a Mümküs’e hizmet etmek bizim için onurdur şereftir. Hepinizi tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum” dedi.

Programın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler buradan, Bahçesaray Çayının yörede ‘subaşı’ olarak adlandırılan kaynağına geçti ve ilçenin doğal güzelliğini yerinde gördü. Daha sonra iftar saati yaklaştığında ilçe merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan iftar sofrasına gelen Vali Zorluoğlu, iftar öncesi eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte masaları dolaşarak selamlaştığı vatandaşlara, hayırlı iftarlar ve oruçların kabulü dileklerini iletti. İftar sonrası meydanı dolduran Bahçesaraylılara seslenen Vali Zorluoğlu, “Maşallah Müküs tarihi günlerinden birini yaşıyor. Gerçekten muhteşem bir kalabalık var. İftar sofrasında, birlik beraberlik sofrasında, kardeşlik sofrasında elhamdülillah beraberiz. Allah iftarımızı kabul eylesin. Değerli kardeşlerim bizlerin huzur içerisinde sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan ayına ulaştıran Yüce Mevlaya hamdüsenalar olsun. Yine aynı şekilde inşallah Mevlamız bizleri Kadir gecesine ve Ramazan Bayramı’na da ulaştırsın diye dua ediyorum. Kıymetli Müküslüler, çok şükür bugün ve bu yıl, Van’ın bütün ilçelerinde Ramazan gerçek anlamına uygun bir şekilde ifade ediliyor. Müküs benin onuncu ilçem. Ramazan ayında şu ana kadar Müküs’le birlikte 10 ilçede iftar yaptım, ama doğrusunu ifade etmem gerekirse Bahçesaray iftarı hakikaten çok daha dikkat çekici, çok daha geniş katılımlı oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim bu sene Van Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Bahçesaray ilçemize, gerek diğer ilçelerimize çok özel çok güzel hizmetler planladık. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin sağladığı sağlayacağı desteklerle, kaynaklarda Van’ımızı yeniden belediye hizmetleri ile buluşturacağız, kavuşturacağız. Geçen sene yaptıklarımızın inşallah daha da ilerisine geçeceğiz. Geçen sene gerek Van Büyükşehir Belediyesi, gerek Bahçesaray Belediyesi olarak hakikaten uzunca bir süreden sonra burada yeniden belediye hizmetleri öne çıkmaya başladı. Burada Van Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi asfalt yol çalışması yaptık. Geçen sene Temmuz ayında ben buraya geldiğimde gördüğüm manzarayla şu anda gördüğüm manzara hakikaten birbirinden farklı, çok daha güzel çok daha güzel bir Bahçesaray ile karşılaştım Şimdi Kaymakam bey de söyledi İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bir takım projeleri burada uygulanmaya başlanıyor. Bahçesaray’ın en önemli caddesi ana caddesinde İnşallah güzel bir düzenleme yapacağız. Yeniden asfaltlayacağız, ışıklandıracağız Bahçesaray’a yakışır bir cadde olacak. Yine geçen sene geldiğimizde bu alan daha yeni inşaat halindeydi şimdi bakıyoruz hakikaten çok güzel bir meydan olmuş, Bahçesarayımıza yakışmış” dedi.

Bu sene milli eğitim olarak Valiliğimiz programında tam 7 tane okulun olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Bahçesaray’da irili ufaklı 2 derslikli, 4 derslikli ve 5 derslikli mahallelerimizde eksik kalan okullarımızı tamamlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel eğitim tesisleri İnşallah sağlıyoruz. Tabii daha büyük projeler var. Burada çok önemli çok büyük yol projeleri var, tünel projeleri var. Onların da çalışmaları İnşallah başlıyor. Allah’ın izniyle Bahçesaray gerek Van’a gerek Türkiye’nin diğer bölgelerine çok daha modern yollarla İnşallah kavuşacak, buluşacak. Şimdi değerli kardeşlerim benim çocukluğumda, gençliğimde hatırlıyorum Bahçesaray ismini çok duyuyordum ama kendisini hiç görmemiştik. Doğrusu Bahçesaray belki de benim jenerasyonum için isminin çok bilinen ama kendi en az görülen ilçelerden bir tanesidir. İsmini nereden biliyorduk Bahçesaray’ın. Genellikle radyolarda kış aylarında Bahçesaray’ı çok duyardık çünkü ilk yolu kapanan ve yaklaşık 6 açılmayan Bahçesaraydı. Çok şükür şimdi geldiğimiz noktada bu sene bu kış ben takip ettim bir gün belki birkaç saat kapanma dışında Bahçesaray’ın yolu her daim açıktı. Karayolları ve Van Büyük Şehir Belediyesi gereken çalışmayı yaptı. Ama şimdi hükümetimizin yeni büyük yol projesiyle artık Bahçesaray çok daha farklı bir yolla inşallah hem Van’a, hem Türkiye’ye bağlanacak. Yakın zamanda projesi ihaleye çıkıyor hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim kıymetli Bahçesaraylılar, bu gördüğümüz manzara, bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik hukuku devam ettiği sürece Allah’ın izniyle Bahçesaray’da eksik bir tek hizmet kalmayacaktır. Bu duygularla yarınki Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum, yaklaşan Ramazan bayramınızı yürekten tebrik ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın, bozdurmasın. Allah hepinize, sağlık, huzur ve afiyetler ihsan eylesin. Sağolun var olun Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

İftar sonrası Vali Zorluoğlu beraberindekiler ile birlikte Bahçesaray Çayı’nın kenarındaki çay bahçesinde vatandaşlarla çay içip hasbihal edip sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Vali Murat Zorluoğlu’nun Bahçesaray iftar programında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayati Önge ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da yer aldı.