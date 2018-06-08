Vali Murat Zorluoğlu, iftarını Muradiye’de vatandaşla açtı

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi boyunca kurulan iftar sofrasına geçmeden önce programa katılan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Zorluoğlu, iftar anına kadar Muradiyelilerle hasbihal etti ve ardından kurulan kardeşlik sofrasında ilçe sakinleriyle birlikte iftar açtı. İftar yemeğinin ardından Muradiyelilere hitap eden Vali Zorluoğlu, “Muradiye ilçemizin güler yüzlü, misafirperver ve candan sakinleri, kıymetli kanaat önderlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri ve kamu kuruluşlarımızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” şeklinde selamladı.

Muradiye’yi bir başka güzel gördüğünün altını çizen Vali Zorluoğlu, “Muradiye gerçekten ışıl ışıl olmuş. Sadece cadde ışıklandırmalarıyla değil esasında Muradiyelilerin yüzleri de ışıl ışıl olmuş. Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunuzu görmek bizleri mutlu etti. Burada, bugün birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nasıl bir araya geldiysek, kıyamet günü de Peygamber Efendimizin sancağı altında inşallah hep beraber oluruz” dedi.

İlçeye hem büyükşehir belediyesinin hem de ilçe belediyesinin hizmetlerinin eriştiğini anlatan Vali Zorluoğlu, “Birkaç sene öncesine kadar bu caddelerde çamurdan geçilmez, buralarda yürümek mümkün olmaz, akşamları ışıklandırma olmadığı için sokağa çıkılamazdı. Şimdi maşallah her yer ışıl ışıl, her taraf asfalt. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Bu sene de Muradiye’ye büyükşehir belediyesi olarak çok önemli hizmetler getireceğiz. Eksikleri tamamlayacağız” diye konuştu.

Muradiye dendiğinde ilk akla gelenin Muradiye Şelalesi olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Gerçekten Muradiye Şelalesi Van turizmi için Muradiye için önemli bir doğal tesis. Valilik ve büyükşehir belediyesi olarak, şelale ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tamamlandığında artık Muradiye Şelalesi çok daha fazla dikkat ve turist çekecek. İlçemizin kalkınmasına daha fazla katkı yapacak önemli bir turistik mekân haline gelecek. İlçeye hayırlı, uğurlu olsun. Değerli Muradiyeliler, Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin ve kardeşlik hukukumuzu hiçbir zaman bozmasın. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan ayına ulaştıran Mevla’mız, inşallah Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na da sağlık ve huzur içerisinde ulaştırsın. Bu güzel iftarı organize eden değerli kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz olmak üzere, emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Davetimize bizleri kırmayarak icabet eden Muradiyeli kardeşlerimize de müteşekkirim. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu, daha sonra ilçe merkezinde iki ayrı çay ocağını ziyaret ederek burada vatandaşlarla çay içip hasbihal etti ve kendisine iletilen talepleri dinledi.

Muradiye’deki iftar programına İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.