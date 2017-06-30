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30 Haziran 2017 14:38

Vali Taşyapan, Büyükşehir Belediyesine veda etti

Son valiler kararnamesi ile merkeze alınan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, belediye çalışanlarına veda etti.

Vali Taşyapan, Büyükşehir Belediyesine veda etti

30 Haziran 2017 14:38


Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen veda buluşmasında Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve genel sekreter yardımcıları Memet Yaşar, Fazıl Tamer ve Salih Allahverdi, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen ile daire başkanları hazır bulundu. Vali Taşyapan, Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekaleten atandıktan sonra birlikte çalıştığı yöneticilere özverilerinden dolayı teşekkür etti. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen vedalaşma sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan’a Van kilimi hediye edildi.


2015 yılından bu yana Van Valiliği görevini başarıyla yürüten Taşyapan, 8 ay önce İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.




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