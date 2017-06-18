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18 Haziran 2017 15:24

Vali Taşyapan, çevik kuvvet personeliyle sahurda buluştu

Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çevik kuvvet polisleriyle birlikte sahur yaptı.

Vali Taşyapan, çevik kuvvet personeliyle sahurda buluştu

18 Haziran 2017 15:24


Çevik kuvvet yerleşkesinde şube amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Taşyapan, daha sonra şube lokaline geçerek, Ramazan aylarını tebrik ettiği çevik kuvvet personeli ile bir süre sohbet etti. Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak noktasında önemli, zor ve bir o kadar da yorucu görev ifa ettiklerini söylediği çevik kuvvet personeline, sorumluluk bilinci ve duyarlı şekilde millete hizmet ettikleri için teşekkür eden Vali Taşyapan, sağlık ve sıhhat üzere bayrama da kavuşmalarını dilediği genç polis memurlarına kazasız belasız hayırlı vazifeler temennisinde bulundu.


Sahur sofrasında Vali İbrahim Taşyapan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, il emniyet müdür yardımcıları ve diğer davetliler yer aldı.




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