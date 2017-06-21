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21 Haziran 2017 10:50

Vali Taşyapan gençlerle iftar yaptı

Van Valisi İbrahim Taşyapan ve eşi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Gençlerle Hasbıhal ve Gençlik İftarı’na katıldı.

Vali Taşyapan gençlerle iftar yaptı

21 Haziran 2017 10:50


Edremit Su Sporları Merkezi bahçesinde düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Selim Cerrah’ın da katıldığı programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın selamlama konuşmasının ardından, çoğunluğu gençlerden oluşan davetlilere hitap eden Vali Taşyapan, geleceğimizin teminatı gençlerle bir arada olmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mübarek Ramazan ayında bu iftar sofraları ve bahşettiği tüm güzellikler için yüce Allah’a hamd ettiğini belirten Vali Taşyapan, gençlere ilimizde ve ülke genelinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde her türlü imkânı hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Gençleri; ibadetli, ahlaklı, ailesine saygılı, memleketine ve milletine faydalı insanlar olarak yetiştirmek gerektiğinin altını çizen Vali Taşyapan, “Gençler bizim gözümüzün nuru, hayatımızın anlamıdır. Onlara ne kadar imkânlar verirsek, iyi yetişmelerini ne kadar sağlayabilirsek, memleketimizin ve milletimizin geleceği de o kadar emin ellerde olacaktır” dedi.


İftar sofrası etrafında buluşan gençlere, yetiştirilmeleri noktasında gösterilen çabaları iyi değerlendirmelerini tavsiye eden Vali Taşyapan, “Gençlik, insanın en önemli çağıdır ve bu çağda bazı şeyler idrak edilemeyebilir. Bunun sıkıntısını ileriki yıllarda hep beraber yaşayabiliriz. Onun için ailenizin ve milletimizin sizlere sağlamış olduğu imkânları en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, ülkemize bereketiyle, rahmetiyle gelen Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun diyorum. İnşallah gelecekte Ramazan’lara daha güzel şekillerde kavuşmayı diliyorum. İdrak edeceğimiz Kadir gecenizi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri yüce Allah’a emanet ediyorum. Bugünkü iftar soframızın hazırlanmasında emeği geçen başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere, tüm katkıda bulunanlara ve hizmet edenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile diğer davetlilerin de katıldığı ‘Gençlik İftarı’ sonrasında Vali İbrahim Taşyapan ve beraberindekiler, gençlerle çay içip bir süre hasbıhâl etti.




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