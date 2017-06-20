Vali Taşyapan, güvenlik korucularıyla iftar yaptı

DoubleTree by Hilton Hotel’de verilen iftar davetine çok sayıda güvenlik korucusu katıldı. İftar sonrası koruculara hitap eden Vali Taşyapan, güzel bir Ramazan akşamında bir araya geldiklerini belirterek, güvenlik korucularını köylerde ve mahallelerde jandarma ve polis kuvvetleriyle aynı seviyede, onların yanında ve onlarla birlikte güvenlik hizmeti icra eden unsurlar olarak nitelendirdi. Koruculuk sisteminin ülkemizde uzun yıllardır var olduğunu ifade eden Vali Taşyapan, bu sistemin çok büyük kahramanlar yetiştirdiğini, şehitler ve gaziler verdiğini, bu nedenle kendilerine minnettar olduklarını dile getirdi. Hükümetin 2016 yılından itibaren koruculuk sistemini yeniden ele aldığına ve önemli düzenlemeler yaptığına da değinen Vali Taşyapan, “Geçici köy korucusuyken güvenlik korucusu adını alan güvenlik unsurlarımız, kendi bölgeleri haricinde başka bölgelerde de görev yapabilme imkanına kavuştu. Emeklilik hakkı tanınan korucularımızın yerine de yakınları korucu yapıldı. Böylelikle korucularımızın yaş ortalaması da düşürülmüş oldu. Yıllardır korucularımızın haklı taleplerinden olan sigorta talepleri de geçtiğimiz aylarda yerine getirildi. Bu düzenlemeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, İçişleri Bakanımıza ve Jandarma Genel Komutanlığımıza sizlerin adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van’da fiili olarak görev yapan çok sayıda güvenlik korucusu bulunduğunu hatırlatan Vali Taşyapan, yeni düzenlemeler ile yaşları gençleşen korucular sayesinde, kaymakamların ve jandarma teşkilatının sevk ve idaresinde, teröre ve teröristlere karşı daha iyi sonuçlar alınacağını kaydetti. Üzerinde yaşadığımız toprakların, köylerin, mahallelerin hepimizin olduğunun altını çizerek birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Taşyapan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülke, bu topraklar, yaşadığımız köyler ve mahalleler, sizlerin, bizlerin, hepimizin. Buralarda hiçbir hıyanete, hiçbir terörist unsura yer ya da yaşama imkanı verecek durumda değiliz. Tüm güvenlik kuvvetlerimiz, devletimizin bütün imkanlarını sonuna kadar kullanarak bu hainler ile mücadele edecek. Bunları inşallah bu topraklardan en kısa sürede köklerini kazıyarak göndereceğiz. Bugün pek çok noktada; Hakkari’de, Çukurca’da, Faraşin’de, Tendürek’te ve Kato’da büyük mücadele devam ediyor. Güzel sonuçlar alıyoruz, bu arada istemesek de şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimizi buradan bir kez daha rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz bu toprakların mühürleridir. Onları da gönlümüzde, yüreğimizde sonsuza kadar yaşatacağız. Emanetlerini de her zaman başımızın üzerinde taşıyacağız. Devlet olarak onların üzerine kol kanat gereceğiz. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor, yaklaşan Kadir gecenizi kutluyor, inşallah selamet üzere aileniz ve sevdiklerinizle bayrama kavuşmanızı ve güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Soframızı teşriflerinizden ve davetimize icabetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.”

Güvenlik korucuları onuruna verilen iftar yemeğine Vali İbrahim Taşyapan’ın yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il jandarma komutanı ve jandarma personeli ile diğer davetliler katıldı.