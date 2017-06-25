Vali Taşyapan hem bayramlaştı hem vedalaştı

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma törenine Van Valisi İbrahim Taşyapan’ın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, komutanlar, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Burada katılımcılarla hem bayramlaşan hem de vedalaşan Vali Taşyapan, burada 2,5 yıl valilik ve 7,5 ay belediye başkan vekilliği yaptığını ifade ederek, “Bu bayramda aynı zamanda biliyorsunuz buradaki görevimizi de tamamladık. Bu, sizlerden de helallik istememin bir vesilesi ve aynı zamanda benim için bir vedalaşma bayramı oldu. Van güzel bir şehir, sıradan bir şehir değildir. Daha iyi yerlerde olması gerekir. Bizler de gücümüz yettiği kadar buradaki görev süremizce bunu daha ileriye taşımaya çalıştık” dedi.

Zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Vali Taşyapan üç tane seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Terör hadiselerinin hızlandığı zamanlardı. Gücümüzün yettiği kadar huzuru, güveni ve buradaki insanlarımızın mutluluğu, kardeşliği için mücadele verdik. İnşallah bizden sonra daha iyi arkadaşlarımız gelir ve Van’a hizmet ederler. Rabbim bana Van’da 2,5 yıl valilik ve 7,5 ay belediye başkan vekilliği nasip etti. Hepiniz haklarınız helal edin. İnşallah Van daha iyi yerlere gelecektir diye temenni ediyorum.”

Güzel bir atmosferde Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirten AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ise, Vali Taşyapan’ın ayrılmasından dolayı il olarak buruk bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, “Aile içi dostların, yakınların ayrılması bizleri hüzünlendirir. İbrahim Valimizin ilimizden ayrılmasına fazla hüzünlendim. Siyasetçisiyle bürokrasisiyle oluşturduğumuz güç birliği platformu valimizin güçlü dirayetiyle verimli çalışmalar yaptık. Hem terörle mücadele açısından, belediyelere geçiş sürecinde seçimler, referandum, buralardaki başarısına ben şahidim” diye konuştu.

Bayramlaşma programı; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sevgi Evleri’ndeki çocuklara yapılacak olan ziyaretle devam edecek.