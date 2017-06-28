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28 Haziran 2017 15:11

Vali Taşyapan, VANTB yönetimiyle vedalaştı

Valiler kararnamesiyle Van’dan ayrılacak olan Vali İbrahim Taşyapan, Van Ticaret Borsası (VANTB) yönetimine veda ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Taşyapan, VANTB yönetimiyle vedalaştı

28 Haziran 2017 15:11


VANTB Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Vali Taşyapan, Van’da bulunduğu süre boyunca iyi işler yapmaya çalıştığını belirterek, “Borsanızın ön ayak olduğu pek çok çalışma ve projede sık sık bir araya geldik. Borsa-valilik işbirliği neticesinde çok güzel çalışmalar yaptık. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yanınızda olacağım. Van’ı ve Vanlıları çok sevdim. Haklarını helal etsinler. Doğunun incisi Van çok iyi yerlerde olmayı hak ediyor” dedi.


Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu ise, “Sayın Valimize, şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Van’ın tanıtımı ve gelişimi için önemli çalışmalara imza attınız. Kurumlar arası diyaloga verdiğiniz öneme binaen sizinle çok yakın ve uyum içerisinde çalışma fırsatımız oldu ve sizden her zaman yardım ve destek gördük. Üyelerimiz ve hemşehrilerimiz adına yeni görevinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, hediye takdimi ile son buldu.




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