Vali Taşyapan’dan Başkan Berge’ye veda ziyareti

Son kararnameyle merkeze alınan Vali Taşyapan, Başkan İsa Berge’ye veda ziyaretinde bulundu. Ziyareti değerlendiren Başkan Berge, Vali Bey’in oda ziyaretinde esnaf ve sanatkarların çalışmalarını konuştuklarını söyledi. Berge, “Vali Bey, Van’ın kendisinde çok özel bir yeri olduğunu, hizmetlerini Van’a ve Vanlıya büyük bir keyifle çalışarak yaptıklarını söyledi. Biz de, ilimize olan katkılarından ve esnafımıza göstermiş olduğu sıcak ve samimi çalışmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ettik. Bu samimiyet anısına kendisine plaket takdim ettik” dedi.