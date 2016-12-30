Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 14:04

Vali Taşyapan’dan şehit çocuklarına bilgisayar

Vali Taşyapan’dan şehit çocuklarına bilgisayar

30 Aralık 2016 14:04

Van Valisi İbrahim Taşyapan, şehit ailelerine yönelik yürütülen “Yalnız Değilsiniz, Türkiye’nin En Büyük Ailesi Projesi” kapsamında İpekyolu ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcının imha çalışmaları sırasında şehit olan emniyet mensubu Ferhat Arslan’ın çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etti.
Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesince yürütülen ve finansmanını Türkiye Halk Bankasının üstlendiği proje çerçevesinde, şehit Arslan’ın eşi Emine Arslan, çocukları Kübra Nur, Muhammed Nurullah ve Zeynep, valilik makamında Vali Taşyapan ile bir araya geldi. ASP İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Suat Gülbahar’ın da hazır bulunduğu hediye takdiminde konuşan Vali Taşyapan, şehitliğin bedelinin hiçbir maddi karşılığının olamayacağını vurgulayarak, şehitlerin emanetleri olan ailelerine, çocuklarına her türlü desteği sağlamanın vazifeleri olduğunu söyledi. Vali Taşyapan, şehit çocuklarına Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığınca hediye edilen bilgisayarların, eğitimlerine katkıda bulunmasını dileyerek, maddi katkılarından dolayı da Halk Bankası yetkililerine teşekkür etti.
Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Gülbahar da, şehit yakınlarının haklarının kesinlikle ödenemeyeceğini dile getirerek, hediyelerinin kabul edilmesini istedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç