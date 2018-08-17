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17 Ağustos 2018 15:41

Vali yardımcıları ve kaymakamlardan Başkan Berge’ye ziyaret

Van vali yardımcıları Mehmet Parlak ve İbrahim Civelek ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti.

Vali yardımcıları ve kaymakamlardan Başkan Berge’ye ziyaret

17 Ağustos 2018 15:41


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Berge, Van için emek veren kamu yetkililerinin desteğiyle ilerleyebileceklerini belirtti. Berge, “Gece gündüz demeden Van’ın kalkınması için çalışan başta Valimiz Murat Zorluoğlu olmak üzere vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız ile koordineli bir şekilde ilerleyeceğiz. Hep birlikte Van’ın hak ettiği yere gelebilmesi için koşturacağız” dedi.


Başkanı İsa Berge, kurumu ziyarete gelen vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkür de ederek, “Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde, gerçekten kurumumuzun adı gibi bizimle birlik olan vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız ile birlikte yol alacağız” şeklinde konuştu.




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