Vali yardımcıları ve kaymakamlardan Başkan Berge’ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Berge, Van için emek veren kamu yetkililerinin desteğiyle ilerleyebileceklerini belirtti. Berge, “Gece gündüz demeden Van’ın kalkınması için çalışan başta Valimiz Murat Zorluoğlu olmak üzere vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız ile koordineli bir şekilde ilerleyeceğiz. Hep birlikte Van’ın hak ettiği yere gelebilmesi için koşturacağız” dedi.

Başkanı İsa Berge, kurumu ziyarete gelen vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkür de ederek, “Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde, gerçekten kurumumuzun adı gibi bizimle birlik olan vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız ile birlikte yol alacağız” şeklinde konuştu.