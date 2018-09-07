Vali Yardımcısı Parlak için veda yemeği

Edremit sahilindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yemek programına vali yardımcısı Sinan Aslan ve İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, valilik ve il kurum müdürleri ile özel kalem personeli katıldı. Yemek sonunda Vali Yardımcısı Parlak’a günün anısına plaket ve Van kilimi takdim edildi.

Programı düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, "Çok kolay olmayan bir dönemde görev yaptık. Bazen mesai mefhumu olmadan çalıştık. Van, hayatımızda güzel hatıralar bıraktı. Bir yeri güzel hale getiren ya orada kurduğunuz ilişkiler ya da oranın coğrafyasıdır. Bu şehirde ikisi de var. Doğal güzelliklerinin yanında misafirperverliği ve kadim bir kent oluşuyla bilinen Van’da, hayatımızın her anında özlemle ve hasretle yad edeceğimiz 4 yıl geçirdik. Şunu bilmenizi isterim; bundan sonra da kapımız ve gönlümüz size hep açık. Güzel dostluklarımız hep sürsün. Hakkınızı helal edin" dedi.