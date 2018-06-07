Çaldıran otogarında gerçekleştirilen iftar programında, yemek öncesi tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi sunulan binlerce Çaldıranlıya iftar sonrasında hitap eden Vali Zorluoğlu, ilçenin pek çok mahallesinden ve mezralarından davete icabet eden Çaldıranlılara teşekkürlerini bildirdi. İlçe kaymakamlığı ve belediyesinin ortaklaşa verdiği iftarda, muhteşem bir manzarayla karşılaştığını dile getiren Vali Zorluoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde, Ramazan ayının güzel bir akşamını aynı sofra etrafında idrak ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Çaldıranlılara özel selamlarını ileten Vali Zorluoğlu, Çaldıran’da gördüğü birlik, beraberlik ve kardeşlik manzarasıyla gittiği tüm ilçelerde karşılaştığını ve büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. İlçeye gerek Van Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyesi eliyle getirilen hizmetlerden de söz eden Vali Zorluoğlu, “Devletimizden belediyelerimize gelen bir tek kuruş yanlış bir yerde kullanılmadı ve gelen her bir lira, çok şükür sizlerin hizmetinde; yol, su, kanalizasyon, park, yeşil alan, kaldırım ve diğer belediye hizmetleri şeklinde sizlerin hizmetine sunuldu. Gerçekten de kaynaklar doğru yerde kullanıldığında 1 yıl gibi çok kısa zamanda, belediye hizmetleri bakımından nasıl bir dönüşüm sağlandığını hepimiz gördük. İnşallah sizlerin desteği devam ettiği sürece gerek büyükşehir belediyesi gerek Çaldıran belediyemizin hizmetleri devam edecek” dedi.

Yüce Mevla’dan hep birlikte huzur, sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan bayramına da ulaşmayı dileyen Vali Zorluoğlu, iftar davetlilerinin yaklaşmakta olan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

İftar sonrası ilçe merkezinden geçen Van Yolu Caddesi üzerinde bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden Vali Zorluoğlu, burada da ilçede ve Van genelinde mevcut huzur, birlik ve kardeşlik ortamı devam ettikçe bütün hizmetlerle buluşacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Van’da göreve başladığında ilk geldiği ilçenin şehit cenazesine katılmak üzere Çaldıran olduğunu anımsatan Vali Zorluoğlu, “Çok acı günlerdi. Bunları düşünüp gerçekten bütün vatandaşlarımızın buna göre bir hareket tarzı belirlemesi gerekir. Bir tane kardeşimizin burada Allah muhafaza başına bir şey gelse, Çaldıran’ı altından yapsak da bir anlam ifade etmez. Çaldıran bizim kıymetli ilçemiz. Geçen yıl geldiğimde muhtarlarımız bizden Doğubayazıt-Tendürek yolunun açılmasını talep etti. Bu sene o yol kapanmasın diye jandarmamız ve emniyetimiz çok özel tedbirler aldı. Canla başla orada birçok jandarma evladımız, siz burada huzur içerisinde işinizi gücünüzü yapasınız diye 24 saat nöbet tutuyor. Bunun kıymetini bilmek lazım. Hizmetlerin hepsi olur. Yeter ki huzur ve istikrar olsun, devletimize destek vermeye devam edin. İnşallah bir daha geldiğimizde çok daha farklı şeyleri konuşacağız. Çaldıran, Muradiye, Erciş Tüm ilçelerimiz kalkınacak, gelişecek. Çocuklarımıza çok daha müreffeh daha güzel bir Van bırakacağız” şeklinde konuştu.

İlçede son olarak 60 kadının istihdam edildiği tekstil atölyesini ziyaret ederek burada incelemelerde bulunan Vali Murat Zorluoğlu’nun Çaldıran programına, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da katıldı.