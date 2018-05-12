Vali Zorluoğlu, Anneler Günü’nü kutladı

Ailenin toplum için en önemli kavram olduğunu ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailenin temel direği, sevgi ve şefkat timsali, nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu ve payı üstlenen annelerimiz, milli manevi değerlerimizin ve gelenek göreneklerimizin de gelecek kuşaklara taşınmasında çok belirleyici rol oynamaktadır. Tüm bu vasıflarıyla annelerimiz, yılda bir kez, anlam yüklenen bir gün de değil, sonsuz fedakarlık ve hoşgörü ile geçen ömürleri boyunca, mutlaka saygıyla, sevgiyle ve şefkatle kucaklanmalı, Vanımızın güzel tabiriyle ’baş göz üstünde’ tutulmalıdır. Bu duygularla; evlatlarını vatan uğruna şehit veren ve çeşitli sebeplerle evlat acısı yaşayan annelerimiz başta olmak üzere, ayakları altına cennet serilen tüm annelerimizin ’Anneler Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."