Vali Zorluoğlu asker ve polislerin bayramını kutladı

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığına giden Vali Murat Zorluoğlu’nu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan karşıladı. Ziyarette askerlerle tek tek bayramlaşan Vali Zorluoğlu, Tuğgeneral Özfidan ile sohbet ettikten sonra 6. Hudut Alay Komutanlığına geçti. 6. Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, askerlerin bayramını kutladıktan sonra Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra telekonferans aracılığıyla hudut birliklerinin komutanlarıyla görüşerek komutanların ve askerlerin bayramını kutlayıp moral veren Zorluoğlu, hudut birliklerini terörle ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarılar elde ettiğini vurguladı. Vali Zorluoğlu, ”Hudut alayımızın, sizlerin emniyetten, jandarmadan en ufak bir farkı yoktur. Devletimizin ve valiliğimizin bütün imkanları sizlerin daha rahat koşullarda, daha iyi mücadele etmeniz için mutlaka hazır ve nazırdır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı bayramlar” dedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine geçen Vali Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından karşılandı. Burada polislerin bayramını kutlayan Vali Zorluoğlu, polislerle bir süre sohbet etti.